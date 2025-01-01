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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

流感疫情進入流行期 上週就診人次近11萬

2025/01/01 05:30

▲本波流感疫情預計在春節前後達到高峰，健保急門診就診人次將達到15萬人次。（資料照）

▲本波流感疫情預計在春節前後達到高峰，健保急門診就診人次將達到15萬人次。（資料照）

記者林志怡、林承鴻／台北報導

新年防疫別打烊！衛福部疾管署副署長曾淑慧昨昨天表示，上週類流感門急診就診人次已近11萬大關，進入流行期，預計疫情將於春節前後達到高峰，單週就診可達15萬人次，也提醒近期打算前往日本的民眾，當地流感、新冠疫情嚴峻，務必提早於出發前2週接種疫苗。

赴日本旅遊 宜提早2週打疫苗

上週也新增10例流感死亡，疾管署防疫醫師林詠青指出，其中較年輕個案為北部40多歲女性，有氣喘病史，因A型流感出現劇烈咳嗽、呼吸喘、全身無力等症狀，甚至出現肺炎、呼吸衰竭合併敗血性休克等，收治於加護病房，不幸於住院3週後死亡。

林詠青也提到，另1名北部30多歲男性為流感重症，本身有慢性病史，因A型流感出現呼吸喘等症狀，並有發燒、意識狀態改變，經醫師診斷為肺炎合併呼吸衰竭與急性腎臟損傷，迄今住院近2週，仍在加護病房治療中。

林詠青提醒，流感對慢性病、長者等脆弱族群仍具威脅，相關民眾應儘速接種疫苗，而規劃出國旅遊者，務必注意當地流感與新冠疫情，尤其日本近來疫情嚴峻，建議出發前提早2週接種疫苗，確保有足夠保護力，並落實手部衛生、人多擁擠處戴口罩自保。

腸病毒疫情 月中將脫離流行期

曾淑慧說明，上週腸病毒門急診就診達1.4萬人次，較前一週下降約1成，預計1月中旬脫離流行期，但上週仍增加2例重症，包括1名北部出生4天的男嬰，是今年最小腸病毒重症個案，出現發燒、黃疸、血氧降低等症狀，感染伊科病毒11型，所幸治療後已康復出院。

另外，中部某醫院本土麻疹群聚事件再增2例個案，均為住院患者，迄今累計14例，接觸者達2456人，其中209人監測期滿，全案將監測至1月20日。

麻疹群聚增2例 境外移入增1例

台北市政府衛生局昨也公布新增1例麻疹境外移入病例，為50多歲本國籍女性，12月18日自越南旅遊返國後，28日發燒、出疹就醫通報採檢後確診。此名個案在可傳染期間有公共場所與交通運輸工具活動史，曾於12月25日晚上到北投金太陽小吃店，27日上午於北投區石牌路2段的永和豆漿用餐及搭乘台北捷運紅線自明德站到奇岩站，衛生局提醒曾於相關時段出入相關場所的民眾，應進行自主健康管理到1月14日。

▲民眾非必要仍應減少前往醫療院所等容易傳播場所。（資料照）

▲民眾非必要仍應減少前往醫療院所等容易傳播場所。（資料照）

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