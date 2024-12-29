「叫叫壓電」救命術 先確定現場安全

▲圖1：拍肩叫喚與電話求救。 （照片提供／張朝煜）

文／張朝煜

在「猝死」急救現場的第一時間，旁人該如何施救？

◎首先須注意現場環境是否安全？

在危險環境，先求救緊急醫療網（emergency medical system，簡稱EMS），再設法排除危險。若無法排除，切勿進入危險場域救人。

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在安全現場，進行「叫叫壓電」的急救過程，直到緊急醫療救護員（emergency medical technician，簡稱EMT）接手。

◎叫叫壓電的定義

●叫：拍病患肩膀數次，同時呼叫病患。若是病患完全沒反應（無聲音、無呼吸動作、無肢體活動），應及時求救「叫」（圖1）。

●叫：連絡緊急醫療網，撥打119等求救電話。現場有旁人時，請他代為求救，並提醒找尋自動體外電擊器（auto-external defibrillator，簡稱AED，傻瓜電擊器）」。求救後立即進行「壓」。

●壓：進行「基本生命支持術（basic life support，簡稱BLS）」。依序是「找位置、就定位」，開始「壓（吹）」。

首先，施救者以雙膝高跪姿在病患上半身的側邊，固定上臂3關節（固定肩關節、打直肘關節與彎曲腕關節）。雙手手指交叉，將掌根中點（紅點處）放置在病患乳頭連線中點（紅色），施救者上半身維持在病患上半身的正上方（圖2）。

▲圖2：找位置與就定位。（照片提供／張朝煜）

隨即進行垂直用力壓胸，即施救者的雙手按壓胸部，也就是施救者手臂三關節固定（當支撐傳遞槓桿），用上半身力量下壓（圖3），以及回彈與掌貼胸。作法為下壓後上半身回抬，維持固定手臂三關節，但施救者的手掌仍貼著被救者胸部（圖4）。

▲圖3：垂直用力壓胸。（照片提供／張朝煜）

▲圖4：回彈與掌貼胸。（照片提供／張朝煜）

現代急救醫學的觀念是強調進行「高品質心肺復甦術」，關於「基本生命支持術」急救重點是「壓胸（吹氣）」。強調要執行有效的壓胸動作，重點是「快壓、深壓、完整回彈與盡量多壓，吹氣適宜」。壓胸速率約100-120次／分，下壓深度約5-6公分，回彈要完整，但手掌不離胸。若是不吹氣，則連續壓胸約2分鐘後，邀請旁人接替進行壓胸動作。若曾接受BLS訓練者，建議以壓胸吹氣比30：2的方式施救，但是吹氣時間介於5-10秒。

●電：若病患完全無反應，則持續壓胸等到AED到達，進行AED的「電」操作或緊急醫療救護員接手。

現場民眾快速發現猝死的病患，立即求救與急救，是決定猝死病患能否挽回生命的重要關鍵。

（作者為高雄榮民總醫院急診醫師）

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