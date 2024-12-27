74歲翁牙齒長膿包 顯微鏡治療清除病灶

▲黃耀民醫師為患者進行顯微鏡根管治療，去除病灶；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（台北慈濟醫院提供）

記者陳奕劭／新北報導

74歲陳爺爺的左下顎第一大臼齒曾接受根管治療並戴上牙套，去年長出大膿包，在診所拆除舊牙套後，轉到台北慈濟醫院就診。牙科部醫師黃耀民發現膿包位於大臼齒頰後方，底部有黑影，左側根管內發現上次治療的分離器械；黃耀民安排自費的顯微鏡治療，利用超音波器械移除根管內馬來膠針封填物與分離器械，並清潔根管系統。陳爺爺半年後膿包消失，順利返回診所重做牙套。

▲X光片檢查發現牙根右側有發炎情形。（台北慈濟醫院提供）

最少破壞齒質方式 做最大程度清潔

黃耀民表示，牙髓組織具有傳遞牙齒感覺的功能，一旦蛀牙、外傷、磨牙等造成牙斷、牙裂或嚴重牙周病，可能導致牙髓受到病菌感染發炎，出現牙齒疼痛無法咀嚼、牙床腫脹、牙根周圍骨質流失缺損，甚至引發蜂窩性組織炎、骨髓炎等嚴重感染。

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他指出，根管治療過去倚靠醫師臨床經驗與手感，清創程度不足導致治療效果不佳，治療成功率約70%至80%；牙科顯微鏡可提供充分的照明與最大25至30的放大倍率，讓醫師更看清楚根管系統，再搭配超音波器械，以最少破壞齒質方式做最大程度清潔，治療成功率高達90%。

▲在顯微鏡的輔助下進行根管治療，完整清潔牙根並緊密封填。（台北慈濟醫院提供）

▲移除舊的填充物後，更發現有遺留的分離器械。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院牙周病科醫師蘇穎珊說明，牙科顯微鏡也是牙周治療新利器，不只精細觀察牙周病灶，還可精確找到致病因子並有效清潔，在手術上藉由放大設備微創治療減小傷口，縮短癒合期，提高治療的效率。

黃耀民提醒，民眾應每天確實清潔牙齒，避免咀嚼花生堅果、風乾食品等耐咬的食物，並定期至醫療院所洗牙檢查，若有不適症狀須盡速就醫，勿擅自服藥。

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