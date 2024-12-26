金黃色葡萄球菌惹禍 10歲童骨髓炎

▲電腦斷層顯示，左側腓骨周圍有膿瘍的形成 （紅色箭頭）。（照片提供／蕭相如）

文／蕭相如

10歲的陳同學是左小腿疼痛已經好幾天，雖然有就醫，但是症狀改善有限。就醫當天早上，她已經痛到無法走路，到了下午，開始發高燒，因此來到急診。

在急診室裡，她的左側小腿外側呈現紅腫熱，X光顯示沒有骨折。血液生化的檢驗顯示，發炎感染的狀況很厲害，於是住院治療。

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住院之後，雖然給予適當的抗生素，但還是發燒和痛，影像學檢查顯示有骨髓炎和膿瘍的形成（如圖）。因此骨科醫師為她進行清創手術。

抗生素加高壓氧治療 治療數週平安出院

清創手術之後，細菌培養的結果是金黃色葡萄球菌。雖然選用正確適當的抗生素，但是症狀改善有限，於是加上了高壓氧的治療。經過數週的治療，終於平安出院了，出院診斷為金黃葡萄球菌導致的骨髓炎。

金黃色葡萄球菌為1種革蘭氏染色陽性球型細菌。常存於人體的皮膚、毛髮、鼻腔及咽喉等。對於健康的人而言，通常是無害的。但是如果表皮的壁障不完整，例如外傷，可能就會被金黃色葡萄球菌趁虛而入。

以陳同學來說，她是1個愛乾淨的女生，沒有外傷，細菌還是突破重重壁壘，跑到骨頭，造成細菌性骨髓炎，說明了金黃色葡萄球菌是個狡猾的對手。

如果有肢體疼痛，經過休息後沒有好轉，甚至有發燒情形，需盡快就醫診治。

（作者為基隆長庚醫院及林口長庚醫院兒童急症暨加護醫學中心主治醫師）

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