肩痛非肌力不足 當心肩夾擠症候群作祟

▲手部舉起60至120度時會感到疼痛。（照片提供／徐子恆）

文／徐子恆

謝先生熱愛重量訓練，過去半年以肩推和划船為主力訓練動作，近期卻發現右肩隱隱作痛。起初他認為是肩部肌力不足，便自行加強重量，甚至增加高強度的啞鈴飛鳥訓練，期待藉此改善。也嘗試朋友推薦的喬骨治療，認為可能能「喬好」肩痛問題。然而，疼痛不但未減輕，反而影響睡眠，他不得不停止訓練，並嘗試塗抹消炎藥膏，甚至戴肩帶固定肩膀，但反反覆覆幾個月效果實在有限。

謝先生決定就醫檢查，經醫師以理學檢查輔以超音波診斷，確診為反覆肩推引起的肩夾擠症候群，進而導致滑囊炎。

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肩部常見運動傷害 多因動作不當和過度使用造成

其實，謝先生的肩痛並非源於肌力不足，而是肩部結構因動作不當和短時間的過度使用造成，而發炎後滑囊更腫脹也導致夾擠惡性循環。

肩夾擠症候群是肩部常見的運動傷害，指肩峰下空間內的組織（如旋轉肌腱或滑囊）受到壓迫，造成疼痛和活動受限。常見於進行重訓、游泳或其他需要頻繁抬手的活動人群，運動時姿勢不良或短時間過度使用是常發生的主因。

肩夾擠症候群的初期症狀常伴隨肩膀在手臂抬高時外側或前側疼痛、肩部無力、夜間疼痛、手臂向上或向後的動作受限，甚至有「卡住」的感覺。

◎面對肩夾擠症候群，應先停止引發疼痛的訓練，並按以下步驟恢復：

●調整運動模式，改以低負重的肩胛骨穩定性訓練。

●姿勢矯正，透過伸展胸大肌與強化中下斜方肌來恢復肩胛骨的正確位置。

●消炎治療，減少滑液囊腫脹進而打破肩夾擠的惡性循環。

●若治療後症狀反覆，亦可考慮選擇自費的增生治療或自體血小板注射等方式治療。

肩夾擠症候群並非無法復原，正確的訓練姿勢與充分熱身是預防肩夾擠症候群的關鍵。進行重量訓練時應注重動作控制，避免過度使用肩部肌群。此外，健身者應定期進行專業評估，發現異常時及早調整訓練計畫，降低受傷風險。

（作者為雙和醫院復健專科醫師、宜興診所副院長）

▲超音波下可觀察到滑囊腫脹。（照片提供／徐子恆）

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