自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

不論紙菸還是電子煙… 醫：都會增加葡萄膜炎風險

2024/12/26 05:30

▲「葡萄膜炎」常見症狀包括視力模糊、眼睛紅腫與疼痛等；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲「葡萄膜炎」常見症狀包括視力模糊、眼睛紅腫與疼痛等；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／林純如

30歲上班族「小娟」曾因抽菸引發葡萄膜炎，導致視力受損，期間一度成功戒菸，視力恢復1.0，但她2年前改抽電子煙，結果黃斑部水腫復發，視力惡化到0.3，提醒癮君子們，經研究證實，不僅紙菸會增加葡萄膜炎風險，電子煙也會，兩者都對眼睛健康產生不良影響，呼籲民眾勿抱僥倖心理，應徹底戒菸。

過去數十年來，政府與民間團體都大力推動戒菸，以致於不少癮君子改將癮頭轉移到電子煙，雖然有人宣稱相較於紙菸，電子煙可能是一種潛在危害較小的替代品，使得老菸槍趨之若鶩，也讓抽菸年齡層年輕化，然而越來越多電子煙使用者誘發眼科疾病，尤其是眼內發炎，讓人不得不正視電子煙的潛在風險。

以小娟為例，她坦承16歲起開始每天狂抽20支菸，導致近年來葡萄膜炎反覆發作，「葡萄膜炎」指的是一種與免疫系統相關的眼部炎症，常見症狀包括視力模糊、眼睛紅腫與疼痛，若合併黃斑部水腫，則可能導致視力進一步惡化，因此小娟28歲時視力惡化降到0.6，所幸治療後恢復正常，當時醫師多次告誡務必戒菸，並鼓勵她可以求助戒菸門診，降低每日吸菸量，循序漸進擺脫菸害束縛。

直到2年多後，她回診時告知成功戒掉紙菸，視力也恢復至1.0（圖1），但卻沒提到她開始改抽電子煙，因為她認為電子煙比紙菸「無害」，事實並非如此，電子煙內含的化學物質同樣可能引發或加重炎症，因此今年7月初，她因視力再度急速下降至0.3就醫，檢查確認為葡萄膜炎復發伴隨黃斑部水腫（圖2）。

根據中國醫藥大學附設醫院最新發佈研究報告指出，針對419,325名電子煙使用者進行葡萄膜炎風險調查，發現與非使用者相比，電子煙使用者罹患葡萄膜炎的風險明顯較高，甚至使用電子煙後，風險就會顯著增加，並持續負面影響長達4年，期間都可能對視力產生負面影響。

籲癮君子勿抱僥倖心理 應徹底戒菸

研究也指出，電子煙內的有害物質會增加血管壁通透性，進一步導致黃斑部水腫形成；此外電子煙使用者的眼疾復發率與嚴重程度，可能與傳統吸菸者相當、甚至更高；針對小娟，醫師安排眼內長效型類固醇注射治療，目前視力有所改善，但仍需定期回診。

（作者為亞洲大學附屬醫院眼科醫學中心副主任、中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心主任醫師）

☆自由時報關心您，吸菸有害健康☆

▲圖1：原本正常黃斑部沒有水腫。（照片提供／林純如）

▲圖1：原本正常黃斑部沒有水腫。（照片提供／林純如）

▲圖2：抽電子煙後黃斑部復發水腫。（照片提供／林純如）

▲圖2：抽電子煙後黃斑部復發水腫。（照片提供／林純如）

▲醫師發現，抽電子煙也會增加罹患葡萄膜炎的風險；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／林純如）

▲醫師發現，抽電子煙也會增加罹患葡萄膜炎的風險；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／林純如）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中