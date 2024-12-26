不論紙菸還是電子煙… 醫：都會增加葡萄膜炎風險

▲「葡萄膜炎」常見症狀包括視力模糊、眼睛紅腫與疼痛等；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／林純如

30歲上班族「小娟」曾因抽菸引發葡萄膜炎，導致視力受損，期間一度成功戒菸，視力恢復1.0，但她2年前改抽電子煙，結果黃斑部水腫復發，視力惡化到0.3，提醒癮君子們，經研究證實，不僅紙菸會增加葡萄膜炎風險，電子煙也會，兩者都對眼睛健康產生不良影響，呼籲民眾勿抱僥倖心理，應徹底戒菸。

過去數十年來，政府與民間團體都大力推動戒菸，以致於不少癮君子改將癮頭轉移到電子煙，雖然有人宣稱相較於紙菸，電子煙可能是一種潛在危害較小的替代品，使得老菸槍趨之若鶩，也讓抽菸年齡層年輕化，然而越來越多電子煙使用者誘發眼科疾病，尤其是眼內發炎，讓人不得不正視電子煙的潛在風險。

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以小娟為例，她坦承16歲起開始每天狂抽20支菸，導致近年來葡萄膜炎反覆發作，「葡萄膜炎」指的是一種與免疫系統相關的眼部炎症，常見症狀包括視力模糊、眼睛紅腫與疼痛，若合併黃斑部水腫，則可能導致視力進一步惡化，因此小娟28歲時視力惡化降到0.6，所幸治療後恢復正常，當時醫師多次告誡務必戒菸，並鼓勵她可以求助戒菸門診，降低每日吸菸量，循序漸進擺脫菸害束縛。

直到2年多後，她回診時告知成功戒掉紙菸，視力也恢復至1.0（圖1），但卻沒提到她開始改抽電子煙，因為她認為電子煙比紙菸「無害」，事實並非如此，電子煙內含的化學物質同樣可能引發或加重炎症，因此今年7月初，她因視力再度急速下降至0.3就醫，檢查確認為葡萄膜炎復發伴隨黃斑部水腫（圖2）。

根據中國醫藥大學附設醫院最新發佈研究報告指出，針對419,325名電子煙使用者進行葡萄膜炎風險調查，發現與非使用者相比，電子煙使用者罹患葡萄膜炎的風險明顯較高，甚至使用電子煙後，風險就會顯著增加，並持續負面影響長達4年，期間都可能對視力產生負面影響。

籲癮君子勿抱僥倖心理 應徹底戒菸

研究也指出，電子煙內的有害物質會增加血管壁通透性，進一步導致黃斑部水腫形成；此外電子煙使用者的眼疾復發率與嚴重程度，可能與傳統吸菸者相當、甚至更高；針對小娟，醫師安排眼內長效型類固醇注射治療，目前視力有所改善，但仍需定期回診。

（作者為亞洲大學附屬醫院眼科醫學中心副主任、中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心主任醫師）

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▲圖1：原本正常黃斑部沒有水腫。（照片提供／林純如）

▲圖2：抽電子煙後黃斑部復發水腫。（照片提供／林純如）

▲醫師發現，抽電子煙也會增加罹患葡萄膜炎的風險；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／林純如）

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