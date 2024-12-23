B肝疫苗抗體10年後消退 可自費接種追加

▲40歲以上的民眾，如未曾感染過，且表面抗原及抗體陰性，建議自費打1劑B肝疫苗。如無法順利產生抗體，則建議完成3劑療程；情境照。（照片來源：shutterstock）

文／蘇之婉

B型肝炎可由性行為、母親垂直傳染、輸血、不潔針具傳染。台灣早期打針針具是重複使用，若消毒不完全，就可能感染。兒童沒有症狀比例較高，但受感染年齡越小，越容易成為帶原者。如果不幸成為帶原者，除了會傳染給別人，日後也可能發展為慢性肝炎、肝硬化、肝癌。而B型肝炎疫苗被證實為可以預防肝癌的疫苗。

在台灣還未實行B型肝炎預防接種計畫之前，成人帶原率約15%-20%。1984年起政府實行孕婦產前B型肝炎篩檢，並為帶原產婦的新生兒注射B肝免疫球蛋白及疫苗；1986年開始全面新生兒B型肝炎疫苗接種。這些政策使得6歲兒童帶原率從1989年的10%，至2007年降為0.8%。

請繼續往下閱讀...

公費B型肝炎疫苗，在寶寶0、1、6個月大時，實施3劑預防接種。如果母親是帶原者，在幼兒滿1歲時，應追蹤B型肝炎抗原及抗體。如寶寶未成為帶原者，且表面抗體陰性時，應再追加1劑疫苗。1個月後再驗表面抗體。若仍為陰性，則再完成後續2劑疫苗。

疫苗注射產生的抗體，約10年左右就慢慢降低，有些學校會針對國高中生實施抽血檢查。若驗到B型肝炎表面抗體陰性，且嬰兒時期有已完成3劑疫苗接種者，若非高風險族群，目前並無提供公費補追加，可考慮自費補打1劑疫苗。

40歲以上的民眾，健保提供免費健康檢查，包含1次B、C肝篩檢。血液透析病人、免疫不全患者、帶原者之同住者／性伴侶、身心發展遲緩機構的住民或工作人員、從事可能接觸血液的醫療工作者、多重性伴侶、靜脈注射藥癮者、接受血液製劑治療者，如未曾感染過，且表面抗原及抗體陰性，建議自費打1劑B肝疫苗。如無法順利產生抗體，則建議完成3劑療程。

◎預防感染B型肝炎病毒注意事項

●盡量使用拋棄式針具，牙科治療器具、紋眉、穿耳洞或刺青工具必須充分消毒滅菌。

●不與別人共用刮鬍刀、牙刷、針具、毛巾、指甲剪。

●安全性行為，避免多重伴侶。

●慢性帶原者請勿捐血。

（作者為台南市蔡尚均小兒科診所醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法