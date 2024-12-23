婦人經痛10年治不好 達文西手術解決困擾

▲吳秉忠醫師表示，子宮內膜異位是常見的婦科疾病。（照片提供／吳秉忠）

文／吳秉忠

1名40歲女性病患，自然生產2胎後，飽受經痛之苦，四處求醫，被診斷為巧克力囊腫，接受切除手術後，10年來靠著吃止痛藥及荷爾蒙藥物還是無法止痛，反而術後卻快速復發，甚至腹痛位置會蔓延至腰部、後臀部，連帶出現便秘、房事不順的嚴重困擾。經過醫病溝通，執行達文西手術治療，手術約4小時，術後僅住院1天即返家，搭配荷爾蒙藥物定期追蹤，終於解決困擾10年的經痛問題。

病患經超音波及內診理學檢查，判斷為子內膜異位症合併腸沾黏，執行達文西微創手術治療，發現子宮內膜異位症已造成骨盆腔嚴重沾黏，內膜異位病灶除子宮外，已蔓延至卵巢、兩側輸尿管、直腸。手術過程切除部分子宮、骨盆腔內膜異位瘤、分離腸道沾黏。

請繼續往下閱讀...

子宮內膜是子宮裡的一層細胞，每個月會受荷爾蒙刺激增長剝落，剝落時就叫月經，這層細胞非常活躍，會移到其他地方去。如果移行到子宮肌肉層，就是子宮內膜異位。異位的位置，會有不同的名字，如果到肌肉層就叫做子宮肌腺症，如果到卵巢的話，就叫巧克力囊腫，也可能異位到其他地方，例如骨盆壁、腹膜、肝臟、肺臟、腦等。

子宮內膜異位轉移全身器官

子宮內膜異位症是常見的婦科問題，以巧克力囊腫的形式出現為最常見，但也會轉移至全身器官，故俗稱良性癌症。

子宮內膜異位症最常見的症狀為經痛及經血量過多，有時候患者會有大便解不乾淨、便秘、性生活疼痛、腰臀痠痛的問題。而且內膜異位會導致腹腔發炎，進而造成腸沾黏、不孕症。

目前治療相當複雜多元，患者必須和醫師討論選擇最佳策略，依症狀及需求不同，大致上可分為手術治療或保守藥物治療。部分患者適合以微創達文西手術處理。

達文西手術具有視野清楚、傷口小、恢復快等優點，是醫師手術時分離沾黏及切除病灶的有利工具。有鑑於此，衛福部於今年9月開始給付部分達文西手術，此即包含子宮內膜異位症的治療，期待能造福更多內膜異位症病友。

（作者為中醫大新竹附醫婦產科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法