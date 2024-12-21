自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

3年來首例萊姆病境外移入 法籍男腿部紅疹確診

2024/12/21 05:30

▲粒形硬蜱是萊姆病病媒蟲，雄性（圖左）和雌性外觀略有不同。（疾管署提供）

▲粒形硬蜱是萊姆病病媒蟲，雄性（圖左）和雌性外觀略有不同。（疾管署提供）

記者邱芷柔／台北報導

衛福部疾病管制署昨公布，國內今年首例境外移入「萊姆病」確定病例，患者為1名60多歲法籍男子，個案於今年5月至10月到法國，9月中旬在當地遭蜱蟲叮咬，導致腿部出現紅疹，返台後，紅疹情況未改善，於12月上旬就醫，經醫師通報採檢後確認感染萊姆病，目前正在服用抗生素治療中。

疾管署副署長曾淑慧指出，這是自2022年以來，國內首次出現境外移入萊姆病個案，顯示國際疫情仍具威脅性。根據疾管署統計，自2015年至2024年，台灣累計通報12例確診病例，每年介於0至3例，均為境外移入，感染來源多來自美國，有7例、占58.3%，其餘則分布於瑞典、英國、法國等歐洲國家，截至目前，國內尚未出現本土病例。

疾管署指出，世界衛生組織資料顯示，國際間多國於近年出現疫情上升情形，韓國及日本今年迄今分別累計20餘例病例，該兩國去年病例數皆為近10年來最高；美國2022年病例數亦為過去10年來最高；歐洲地區近年攜帶病原的蜱種逐漸向北部地區蔓延，其中法國自2009年開始監測起，病例數也呈上升趨勢。

蜱蟲叮咬傳播 人畜共通傳染病

曾淑慧說，萊姆病是一種透過受感染蜱蟲叮咬傳播的人畜共通傳染病，潛伏期約3-30天，7-8成患者會出現特徵性「遊走性紅斑」，並伴隨頭痛、發燒、肌肉疼痛等類似感冒的症狀，若未及時治療，可能影響心臟或神經系統。

疾管署提醒民眾，前往野外或疫情流行地區時，應做好防護措施，包括穿著淺色長袖衣褲、紮好褲管，使用經政府核可的防蚊蟲藥劑，回家前檢查是否有蜱蟲叮咬痕跡，並立即沐浴更換衣物。如遭蜱蟲叮咬，應使用鑷子小心摘除，避免口器殘留於皮膚內，並清洗叮咬處，如出現疑似症狀，請儘速就醫並提供旅遊史，以利醫師診斷治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中