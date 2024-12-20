17歲女無故分泌乳汁 原來是藥物惹禍

▲少女因無故分泌乳汁飽受困擾；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／王子源）

文／王子源

年僅17歲的陳姓女實習護生近日因無故分泌乳汁而困擾不已，到門診就醫時不斷抱怨「內衣常無故濕透，實在很尷尬」，經詢問病史後，發現原來是服用藥物造成，經矚咐停藥後，不僅泌乳激素恢復正常數值，也不再分泌乳汁，總算擺脫困擾。

引起泌乳激素過高

患者自述2星期前發現乳頭擠壓時會分泌少量乳汁，但後來乳汁量越來越多，令她十分苦惱。之前曾到醫院看診，檢查結果，泌乳激素值為130ng／dL（正常值〈 20），腦下垂體核磁共振檢查更疑似有腦下垂體瘤，醫師建議病患須進行腦下垂體手術，讓患者十分擔心，只好求助於老師，日前由老師陪同至門診。

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經詢問患者病史，得知1個月前，她曾因上腹痛至診所服藥治療，於是查詢患者健保雲端藥物，得知其中有一藥物Dogmatyl（脫蒙治）1天服用3次，研判有可能該藥物引起泌乳激素過高而分泌乳汁，因此建議先停止服用該藥物；1星期後回診，病患很高興說沒有再分泌乳汁了，抽血檢查其泌乳激素值也回到正常值16ng／dL，堪稱不藥而癒，讓患者開心地表示，終於不必再擔心他人異樣眼光。

「高泌乳激素血症」指的是血液中的泌乳激素過高，泌乳激素會刺激乳腺發育及分泌乳汁，正常狀況下，多半是女性懷孕中期及生產後補乳，媽媽的腦下垂體分泌「泌乳激素」，促進乳房乳腺細胞分泌母乳，但若本身沒有懷孕，則要盡快尋找病因。

停藥後泌乳激素恢復正常

常見的原因包括腦下垂體泌乳激素瘤、服用某些精神科藥物或胃腸藥、無功能腦下垂體瘤或功能性、下視丘腫瘤，至於甲狀腺功能低下、腎衰竭、肝硬化、腎上腺功能不足則是比較少見的。

Dogmatyl是身心科用來治療憂鬱症及抗精神病，這種藥物有抑制大腦多巴胺的作用，進而減少了多巴胺的量，而多巴胺會抑制泌乳激素的分泌，所以少數病患服此藥會造成泌乳激素分泌過多而分泌乳汁，而該藥物也有抑制胃酸分泌，因此有些醫師也會開立用以治療消化性潰瘍。

至於Dogmatyl造成的泌乳激素過高與個人體質及使用劑量有關，發生率並不高，所以身心科患者還是可以安心服用，一旦發生泌乳激素高，只要停藥後泌乳激素都會恢復正常的。

提醒女性民眾，如果莫名分泌乳汁，同時伴隨著月經不規則或月經的量很少，務必盡快到新陳代謝科就醫，高泌乳激素症不等於泌乳激素瘤，臨床上須鑑別診斷找出可能發生的原因，再針對病因治療，才能早日恢復健康。

（作者為亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫師、中國附醫內分泌科主任）

▲醫師提醒泌乳激素可能會分泌乳汁，務必諮詢醫師揪出真正原因。（照片提供／王子源）

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