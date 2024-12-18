頭痛、眼痛2個月 竟是鼻竇腫瘤作祟

▲黃承楨醫師指出，健保給付3D鼻竇導航輔助內視鏡微創手術，應用於鼻腔內腫瘤切除。

（記者蔡淑媛翻攝）

記者蔡淑媛／台中報導

51歲黃女士因左側頭痛及眼睛疼痛超過2個月，就診眼科診所治療未改善，進一步到醫院檢查發現罹患左側蝶竇黏液囊腫，已侵犯眼框及顱底，今年8月接受健保給付3D鼻竇導航輔助內視鏡微創手術，摘除囊腫，頭痛及眼痛等症狀都消失，恢復正常生活。

中山醫學大學附設醫院耳鼻喉科醫師黃承楨指出，頭痛原因相當多，腦部中樞神經佔大部分，由鼻子造成的「鼻因性頭痛」大約佔3%-5%，提醒如果有單側痛及眼睛痛，找不到原因，有可能是鼻竇炎、鼻瘜肉、鼻子有異物，或鼻部腫瘤。

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黃承楨表示，鼻竇黏液囊腫屬於鼻竇炎類，好發於40到60歲，囊腫好發在篩竇及額竇，蝶竇黏液囊腫較為少見，佔鼻竇囊腫1%至2%，臨床症狀不像一般鼻竇炎會出現鼻塞及黃鼻涕等鼻部症狀，反而是以頭痛及眼部壓迫症狀，如眼睛痛、視力模糊、眼球運動受限。

3D導航 精準切除囊腫

黃承楨說，患者的蝶竇黏液囊腫已侵犯眼框及顱底，手術位置鄰近視神經及腦膜、脊髓液，傳統手術憑經驗，難以完全清除，或是傷及周圍組織，透過3D立體定位導航系統，能精準定位來切除囊腫，增加疾病治癒率及安全性，降低術後出血量及疼痛感。

該導航輔助系統手術也應用於鼻腔內腫瘤切除、復發性鼻竇炎、鼻竇炎造成的眼睛或腦部併發症等，也已納入健保給付範圍。

▲黃承楨醫師（右）指黃女士（左）罹患左側蝶竇黏液囊腫，造成左側頭部疼痛、左眼痛。（記者蔡淑媛攝）

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