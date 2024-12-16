微笑露牙有活力 上唇拉提整形超夯

▲圖1：上唇拉提手術的結果自然而不明顯。（照片提供／林靜芸）

文／林靜芸

整形目的是變漂亮，很多人的觀念是大眼睛、高鼻子才是帥哥、美女。但隨著人口老化，醫美普及，整形變成要求自然、不明顯，甚至主張保持個人五官特色，看起來年輕有精神就好。在這股風氣之下，唇部整形逐漸受重視。

法令紋、嘴邊肉顯老

根據統計，人與人見面，第一眼是看眼神，第二眼是看口氣，嘴唇附近的法令紋、木偶紋、嘴邊肉固然會顯老，上唇太長、紅唇太薄、口角下垂，講話只露下排牙齒，或是「陽婆婆紋」等，則給人生氣、頹喪、衰老、疲累的感覺。

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現代年輕人跟隨好萊塢流行，主張微笑時應能露出上排6到8顆牙齒，唇形應上提，紅唇宜飽滿。近年玻尿酸豐唇熱門，問題是老化的嘴唇，若只做豐唇會變成臘腸唇，因而有了上唇拉提術。

◎上唇拉提術有2種

●基本款：切口在兩側鼻子與上唇交界處，可以縮短上唇（圖1）。這款手術必須加上側唇拉提（切口在上唇側緣）才能美化唇形。

上唇拉提術適合上唇太長、紅唇嫌薄、陽婆婆紋等人士。重點必須口角沒有下垂。由於上唇拉提會縮短人中，如果口角已經下垂，上唇拉提無法拉提口角，手術結果會凸顯口角下垂，更是顯老。

唇周老化嚴重的人可能垂到口角與木偶紋連結，遠看彷彿唇裂變長向下，塗口紅會暈向兩旁，這時需要另一款上唇拉提稱為「滑動式上唇拉提」。

▲圖2：滑動式上唇拉提手術可以同時改善唇周。（照片提供／林靜芸）

●滑動式上唇拉提術：傷口與上唇拉提一樣，只是剝離範圍包括兩側法令紋、木偶紋，將上唇的淺層肌筋膜，向心性拉提縫合於鼻骨，對抗地心引力的離心性下垂，能夠改善口角下垂、法令紋及木偶紋（圖2）。

此2款上唇拉提都是門診手術，術後瘀青或腫脹輕微，平均戴口罩3天可以見人，因為能改善表情，且結果自然、不明顯，是近年來最夯的美容手術。

（作者為聯合整形外科診所院長）

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