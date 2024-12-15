靜脈曲張微創手術 紅腫甲癬漸消失

▲術前腿部可見明顯靜脈曲張伴皮膚色素沉著及水腫（左圖）；術後靜脈曲張消失（右圖）。（照片提供／ 蔡承根）

文／蔡承根

50歲女患者過去數年持續遭受下肢靜脈曲張的困擾。她曾因反覆出現的小腿皮膚紅腫與搔癢到別的科別就醫，經切片檢查被診斷為皮膚纖維瘤。然而，其實應該是靜脈功能不全引起的鬱血性皮膚炎。後來，她尋求中醫治療，並被診斷為「氣血循環不足」。在中醫的建議下，轉至血管外科就醫。

術後恢復趾甲與皮膚正常代謝

透過臨床評估與下肢靜脈超音波檢查，確認她患有靜脈功能不全與靜脈曲張，並為其進行靜脈曲張的微創凝膠閉合手術（屬自費手術）。術後，恢復順利，小腿皮膚的鬱血性皮膚炎顯著改善（圖1），紅腫與搔癢症狀消失。值得注意的是，在術後回診時，患者主動提到，長期困擾她的腳趾甲甲癬（俗稱灰指甲）也出現明顯改善，趾甲顏色變淡、增厚現象減輕（圖2）。

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▲圖2：術後第2趾頭的甲癬改善，長出健康趾甲（箭頭所指處）。（照片提供／ 蔡承根）

◎靜脈曲張與甲癬改善的機轉

●局部血液循環的恢復：靜脈功能不全導致血流停滯和缺氧環境，為真菌感染提供了理想條件。凝膠閉合術通過改善靜脈血液回流，減少局部靜脈壓力和缺氧環境，恢復了趾甲與皮膚的正常代謝。

●慢性炎症的減少：靜脈曲張通常伴隨慢性發炎，削弱皮膚與趾甲的免疫防禦功能。手術後，炎症水平降低，進一步抑制了真菌的生長。

●皮膚屏障功能的恢復：血液循環改善後，皮膚的營養供應增加，水腫減輕，使趾甲基質和角質層得以修復，減少真菌定植的機會。

◎注意事項

●靜脈功能不全與甲癬的關聯：靜脈功能不全導致下肢血液循環不良，進而引發微血管病變，這可能是甲癬的重要誘發因素。研究顯示，患者中趾甲甲癬的發生率達36.11%，遠高於一般人群及糖尿病患者。

●及早發現的重要性：甲癬可能是靜脈功能不全的早期表現。對甲癬患者進行靜脈功能評估，有助於早期診斷並干預潛在的靜脈疾病。

●建議與預防措施：建議甲癬患者定期進行靜脈都卜勒超音波檢查，以排除靜脈功能不全。積極治療靜脈疾病，例如靜脈曲張手術，可改善血液循環，減少甲癬的發生和惡化。

（作者為義大癌治療醫院心臟血管外科醫師）

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