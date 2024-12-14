雙胞胎孕期反覆出血 罕見「子宮頸雙側血管瘤」惹禍

▲圖1：黑白超音波。（照片提供／郭鴻璋）

文／郭鴻璋

1名36歲患者不孕8年，BMI為41，屬重度肥胖、卵巢殘餘功能（AMH）為0.17，接受試管嬰兒療程後幸運懷上雙胞胎。

產檢籲採彩色都卜勒超音波 早期發現治療

在懷孕17週因陰道出血而接受內診，發現有子宮頸瘜肉，在接受瘜肉摘除後，突然子宮頸口血流如注，經過長達數小時紗布壓迫才停止出血。隔2週後，仍有斷斷續續出血。經腹部超音波發現有邊緣型前置胎盤，在陰道彩色都卜勒超音波赫然發現有非常罕見的子宮頸雙側動靜脈血管瘤（Arterio venous malformation，AVM）（圖1、圖2）。

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▲圖2：彩色都卜勒超音波。（照片提供／郭鴻璋）

◎子宮（含子宮頸）AVM主要成因︰

●外傷或子宮手術史，如剖腹產史、肌瘤及腺瘤切除手術、子宮內膜刮除術。

●流產手術。

●多胞胎。

●先天血管異常。

●不明原因。

◎臨床表現︰以陰道或腹腔出血為主。

◎診斷：

●彩色都卜勒超音波可以發現豐富的雲團狀血液循環。

●血管攝影。

●核磁共振（MRI）。

◎治療原則：原則上以子宮動脈栓塞為主。根據文獻統計，仍有10%左右的患者經動脈栓塞療法仍無法有效止血，需要做子宮切除手術才能止血。

此案例在懷孕24週有明顯出血，先接受子宮動脈栓塞止血，待生產完後視情況再處置。

子宮AVM最早文獻是Dubreil等人於1926年發表，其有可能對孕婦造成致命的出血風險。

這名36歲患者無婦產科手術或外傷病史，因肥胖、雙胞胎懷孕、高血壓及前置胎盤多重因素才會造成如此罕見嚴重子宮頸動靜脈血管瘤。建議早期產前檢查以彩色都卜勒超音波檢查子宮及骨盆底血液循環，才能早期發現子宮（含子宮頸）動靜脈血管瘤，以利後續追蹤及治療。

（作者為好韻診所暨試管嬰兒中心院長）

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