耳朵也會中風 突發性耳聾別輕忽

▲陳先生經檢查，竟是俗稱「耳中風」的突發性耳聾。（彰化醫院提供）

記者陳冠備／彰化報導

彰化59歲陳先生突感左耳不適且耳鳴，但他不以為意，沒想到3天後竟喪失聽力，就醫後才得知罹患「耳中風」，醫院立即安排住院，並啟動雞尾酒式療法（即合併療法），幸好治療2週後就恢復聽力。醫師提醒，突發性耳聾千萬別輕忽，必須立即治療，若錯過黃金治療期，恐終生失聰。

黃金期治療 59歲男重回立體聲

陳先生表示，日前在洗澡時，發覺左耳聽不到沖水聲，且有耳鳴現象，覺得「悶悶的」不太對勁，曾就醫檢查發現是左耳聽力銳減，他也有按時吃藥，沒想到第3天變得更嚴重，又馬上回診，經住院檢查，才知是罹患為俗稱「耳中風」的突發性耳聾。

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彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方指出，原本陳先生左耳聽不到的狀況只有輕度，但在3天內快速惡化為重度，立即安排他住院檢查，經核磁共振並沒有發現神經瘤，腦部、抽血等檢驗也正常，判定為突發性耳聾，不過原因不明。

許嘉方說，突發性耳聾通常是單側耳朵失去聽覺，大多發生在秋冬氣溫多變的季節，病患以40至60歲者居多，男女發生機率差不多，有近90%都找不到病因，但若能把握在1週內治療，回復機率較高。臨床上約有1/3患者可完全恢復，1/3恢復部分聽力，另1/3無法恢復。

許嘉方表示，院方結合了耳鼻喉科、高壓氧中心及中醫科，提供陳先生雞尾酒式療法，其中高壓氧治療能改善耳中風造成的循環不良及神經水腫，針灸耳門、聽宮、風池等穴位，可刺激神經及促進血液循環，再透過高劑量類固醇，助陳先生迅速恢復聽力。

陳先生表示，經過5天住院治療，及後續每日返院做高壓氧及針灸治療，大約2週後，左耳突然聽到鋼琴的聲音，「從單聲道變立體聲」，很開心又恢復正常聽力了。

▲陳先生透過針灸、高壓氧搭配藥物治療，聽力效果恢復顯著。（彰化醫院提供）

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