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健康 > 抗老養生 > 運動復健

肩痛不舉 旋轉肌撕裂釀禍

2024/12/13 05:30

▲透過超音波檢查可精確發現問題所在。（照片提供／徐子恆）

▲透過超音波檢查可精確發現問題所在。（照片提供／徐子恆）

文／徐子恆

王先生是高爾夫愛好者，每週揮桿3次，卻也造成長期肩膀過度使用。起初只是隱隱作痛，他認為是「運動拉傷」，因此自行採取冰敷、消炎藥物和物理治療等保守療法，並停止高爾夫運動。但幾個月後，連梳頭、穿衣等日常動作都變得困難，甚至有一天連拿高爾夫球桿都有困難。

高爾夫愛好者 肩膀長期過度使用

王先生就醫後，經理學檢查和超音波影像學評估後，發現三角肌下有明顯滑囊炎，更重要的是「旋轉肌撕裂傷」。

旋轉肌群是肩膀的重要「穩定器」，由4塊肌肉肌腱（棘上肌、棘下肌、小圓肌及肩胛下肌）構成。這些肌肉幫助肩膀執行旋轉和舉手等動作。當高爾夫球揮桿時，肩膀必須高速旋轉，並承受力量衝擊，長時間累積下來，就會導致棘上肌出現部分撕裂傷。

像王先生的情形並不少見。常有運動員受傷時，誤以為只是單純拉傷或扭傷，休息一陣子後就回去運動，導致反覆拉扭傷，嚴重者甚至產生撕裂或斷裂的情形。

肌腱韌帶受傷，依嚴重程度不同，治療建議也大不相同！在超音波影像下，醫師便能確切診斷並給予適當的處置。

旋轉肌撕裂傷依照大小與患者功能需求不同，可能需要開刀、注射、物理治療等。由於王先生的撕裂傷不算太嚴重，因此在自費接受自體血小板治療（PRP），約2週內症狀即大幅改善。接下來的3個月，他也接受了運動矯正，並進行中等強度的運動訓練，後續也開始進行輕量揮桿。

◎肩膀的健康需要細心呵護，3點事項需注意

●運動前熱身：尤其是高爾夫等需反覆揮臂的運動，熱身能有效降低受傷風險。

●避免過度使用：每次打球後，讓肩膀適當休息。

●疼痛早處理：肩膀疼痛超過2週未緩解，應盡早就醫。

（作者為雙和醫院復健專科醫師、宜興診所副院長）

▲透過超音波導引將自體血小板（PRP）精確注射至患處。（照片提供／徐子恆）

▲透過超音波導引將自體血小板（PRP）精確注射至患處。（照片提供／徐子恆）

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