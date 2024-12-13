頭皮、手背搔癢 當心光敏感藥物作怪

▲服用藥物若發生藥物過敏反應，皮疹會散布於軀幹及四肢；若服用藥物後，皮疹只出現在光線照射到的部位，則是光敏感反應；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／王綺嫻

王先生上週因為心血管疾病就醫。服用醫師處方藥物2天後，在頭皮、前臂以及手背等部位出現搔癢感覺，之後出現輕微刺痛的紅疹合併少許水泡。他擔心是藥物引發過敏反應，來到醫院掛號求診。

患者皮疹分佈外露部位

檢查發現，紅疹分佈在陽光會照射到的部位。例如：頭皮（圖1）、前臂外側以及手背（圖2）等。但有衣服遮蔽，不會受到陽光照射的部位，包括上臂、腿部以及軀幹等，則沒有皮疹，也沒有搔癢刺痛的感覺。服用新的藥物後出現疹子，加上皮疹分佈於外露部位。我擔心病患服用的藥物會導致皮膚發生光敏感反應。

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▲圖1：紅疹分布在會照射到陽光的頭皮。（照片提供／王綺嫻）

▲圖2：雙側手背及手指背面都有紅色丘疹。（照片提供／王綺嫻）

查詢雲端藥歷後，找出導致王先生皮膚光敏感的藥物為利尿劑（fluitran，trichlormethiazide）。我處方皮膚用藥給患者，建議他暫時停止服用利尿劑，並盡快回原本心臟科醫師處就醫，尋求替代用藥。

服用藥物若發生藥物過敏反應，皮疹會散布於軀幹及四肢；若服用藥物後，皮疹只出現在光線照射到的部位，則是因為服用的藥物，在紫外線或可見光照射之後被活化，產生光化合物以及自由基，進而對皮膚造成光毒性傷害，產生類似曬傷的皮膚反應。稱作光敏感現象。

會導致光敏感現象的口服藥物包括某些抗生素、利尿劑、消炎藥、高血壓藥物、抗焦慮藥物及抗癌藥物等；會導致藥物光敏感現象的光源，最常見為紫外線A（波長315nm-340nm）。至於紫外線B（波長280nm-315nm）及可見光（波長400nm-740nm），也有報告過引發光敏感現象。

若無法換藥 避免陽光照射

藥物導致光敏感現象出現的時間，和服用藥物劑量、照射光線的強弱及照射時間長短等因素有關。立即性的皮膚反應包括刺痛、紅腫以及類似曬傷的症狀；延遲性反應，皮膚發紅及疹子可能在服藥12小時至5天出現。

發生藥物引發光敏感現象，建議跟醫師討論更換藥物；若無法更換藥物，建議避免暴露於陽光。塗抹能防護紫外線及可見光的防曬產品。並穿長袖、長褲、戴帽子、戴袖套及撐傘，以遮蔽保護皮膚。

（作者為恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任）

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