自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

頭皮、手背搔癢 當心光敏感藥物作怪

2024/12/13 05:30

▲服用藥物若發生藥物過敏反應，皮疹會散布於軀幹及四肢；若服用藥物後，皮疹只出現在光線照射到的部位，則是光敏感反應；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲服用藥物若發生藥物過敏反應，皮疹會散布於軀幹及四肢；若服用藥物後，皮疹只出現在光線照射到的部位，則是光敏感反應；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／王綺嫻

王先生上週因為心血管疾病就醫。服用醫師處方藥物2天後，在頭皮、前臂以及手背等部位出現搔癢感覺，之後出現輕微刺痛的紅疹合併少許水泡。他擔心是藥物引發過敏反應，來到醫院掛號求診。

患者皮疹分佈外露部位

檢查發現，紅疹分佈在陽光會照射到的部位。例如：頭皮（圖1）、前臂外側以及手背（圖2）等。但有衣服遮蔽，不會受到陽光照射的部位，包括上臂、腿部以及軀幹等，則沒有皮疹，也沒有搔癢刺痛的感覺。服用新的藥物後出現疹子，加上皮疹分佈於外露部位。我擔心病患服用的藥物會導致皮膚發生光敏感反應。

▲圖1：紅疹分布在會照射到陽光的頭皮。（照片提供／王綺嫻）

▲圖1：紅疹分布在會照射到陽光的頭皮。（照片提供／王綺嫻）

▲圖2：雙側手背及手指背面都有紅色丘疹。（照片提供／王綺嫻）

▲圖2：雙側手背及手指背面都有紅色丘疹。（照片提供／王綺嫻）

查詢雲端藥歷後，找出導致王先生皮膚光敏感的藥物為利尿劑（fluitran，trichlormethiazide）。我處方皮膚用藥給患者，建議他暫時停止服用利尿劑，並盡快回原本心臟科醫師處就醫，尋求替代用藥。

服用藥物若發生藥物過敏反應，皮疹會散布於軀幹及四肢；若服用藥物後，皮疹只出現在光線照射到的部位，則是因為服用的藥物，在紫外線或可見光照射之後被活化，產生光化合物以及自由基，進而對皮膚造成光毒性傷害，產生類似曬傷的皮膚反應。稱作光敏感現象。

會導致光敏感現象的口服藥物包括某些抗生素、利尿劑、消炎藥、高血壓藥物、抗焦慮藥物及抗癌藥物等；會導致藥物光敏感現象的光源，最常見為紫外線A（波長315nm-340nm）。至於紫外線B（波長280nm-315nm）及可見光（波長400nm-740nm），也有報告過引發光敏感現象。

若無法換藥 避免陽光照射

藥物導致光敏感現象出現的時間，和服用藥物劑量、照射光線的強弱及照射時間長短等因素有關。立即性的皮膚反應包括刺痛、紅腫以及類似曬傷的症狀；延遲性反應，皮膚發紅及疹子可能在服藥12小時至5天出現。

發生藥物引發光敏感現象，建議跟醫師討論更換藥物；若無法更換藥物，建議避免暴露於陽光。塗抹能防護紫外線及可見光的防曬產品。並穿長袖、長褲、戴帽子、戴袖套及撐傘，以遮蔽保護皮膚。

（作者為恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中