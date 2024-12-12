克服血型不同：AB型夫捐腎救O型妻 雙重血漿置換術活體移植成功

▲游智欽醫師向陳女士說明手術注意事項。（台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

51歲的陳女士在今年2月診斷出罹患腎臟病第5期，藥物治療效果不理想。醫師建議她接受活體腎臟移植，結縭約30年的楊先生捨不得太太受苦，爭取捐腎為妻子續命。由於太太的血型是O型、但丈夫是AB型，台北慈濟醫療團隊為病人執行5次「雙重血漿置換術」，讓抗體濃度下降後，再由泌尿科醫師游智欽、趙梓辰執行移植手術，術後丈夫住院3天、太太住院10天都平安出院，重獲新生。

5次血漿置換術 降低抗體濃度

根據財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心的數據，截至今年11月底，台灣共有8857人仍在等待腎臟移植，因為可移植的「屍腎」有限，若能進行活腎移植，就可挽救更多腎臟病末期患者的生命。

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活體腎臟移植是指配偶或5等親以內的捐贈者，在腎臟功能正常的情況下，將1顆腎臟移植給受贈者，捐贈者及受贈者血型必須相容，否則容易誘發急性排斥反應，進而導致腎衰竭，嚴重時，甚至要將新植入的腎臟再次取出。

游智欽指出，隨著醫學進步，活體腎臟移植已不再受到血型的限制，只要透過「雙重血漿置換術」及施打抗B淋巴球藥物，將血液中的AB型抗體分離出來，再將乾淨的血漿輸回人體，就能降低血液中的抗體濃度，避免受贈者產生急性排斥的問題。

陳女士的子女得知母親急需接受血液透析治療時，均表達捐腎的意願，但丈夫楊先生當仁不讓。他感性地說，與太太在18歲就相識、一見鍾情，攜手走了大半輩子，子女都有自己的人生和家庭，但他只有太太，此時再不救她，之後的人生就只剩下自己，唯有與太太患難與共才能繼續攜手。夫妻鶼鰈情深令人動容。

有感於楊先生對妻子的愛，移植團隊安排陳女士提早1週住院，接受「雙重血漿置換」，一般而言，置換3次就可將抗體移除，但她做了5次，血漿抗體才降至可移植的數值。

妻術後當天腎臟即正常運作 成功排尿

在移植當天，夫妻倆一起躺上手術台，游智欽說，手術以腹腔內視鏡將楊先生的右腎與體內血管分離後，從下腹部的切口取出；另一組醫療團隊再將這顆腎臟移植到陳女士的右下腹處，術後夫妻兩人都恢復良好，陳女士接受移植的腎臟在手術當天即正常運作，並成功排尿，夫妻相繼平安出院。

▲台北慈濟醫院院長趙有誠（左2）與醫療團隊為陳女士（中）及楊先生（右2）獻上祝福。（台北慈濟醫院提供）

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