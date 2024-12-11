限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
降洗腎風險 「4腎力密碼、方程式」評估
記者王俊忠／台南報導
60歲江女士痛風反覆發作且高血壓控制不佳，檢驗更發現腎功能異常，並有中度白蛋白尿，診斷為第3級後期慢性腎臟病，5年洗腎風險評估有9%，但積極透過藥物治療與醫院慢性腎病照護1年，腎絲球過濾率維持穩定，5年洗腎風險降到2.02%。
「醫生，我腎功能指數這麼糟，會不會要洗腎、沒辦法治療？」郭綜合醫院腎臟內科醫師姜林文祺指出，末期腎臟病與其他慢性病一樣，只要前期早期診斷與治療就能翻轉嚴重度。
請繼續往下閱讀...
早期診斷治療 可翻轉嚴重度
根據台灣研究資料，成人慢性腎臟病盛行率約12%，第3級後期慢性腎臟病是1.8%。姜林文祺說，想了解腎功能狀況，有4個腎力密碼包括年齡、性別、腎絲球過濾率、尿中白蛋白與肌酸酐比值，後兩者可評估慢性腎病嚴重度；利用4個腎力密碼與腎衰竭風險方程式（腎絲球過濾率與白蛋白尿的組合）可評估洗腎風險。
姜林文祺表示，第3級後期慢性腎病照護，首重良好生活型態，可與營養師討論合適的健康飲食，注意蛋白質、鈉鉀磷元素攝取，心肺許可下進行規律中低強度運動，如每週至少健走150分鐘、戒菸，維持正常身體質量指數。
其次是使用腎臟保護藥物與控制併發症，高血壓者的居家量測收縮壓應低於130mmHg，有糖尿病的糖化血色素宜控制在7%，有高血脂者的低密度膽固醇小於或等於70至100mg／dL為佳，有痛風者的尿酸可小於6mg／dL，有腎性貧血者的血紅素則大於9g／dL等。隨著大數據分析進展，可提早評估洗腎風險並加以因應，以迎向「腎利」人生。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應