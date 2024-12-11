降洗腎風險 「4腎力密碼、方程式」評估

▲郭綜合醫院腎臟內科醫師姜林文祺指掌握四個腎力密碼與腎衰竭風險方程式，可評估腎病患者的洗腎風險。（記者王俊忠攝）

記者王俊忠／台南報導

60歲江女士痛風反覆發作且高血壓控制不佳，檢驗更發現腎功能異常，並有中度白蛋白尿，診斷為第3級後期慢性腎臟病，5年洗腎風險評估有9%，但積極透過藥物治療與醫院慢性腎病照護1年，腎絲球過濾率維持穩定，5年洗腎風險降到2.02%。

「醫生，我腎功能指數這麼糟，會不會要洗腎、沒辦法治療？」郭綜合醫院腎臟內科醫師姜林文祺指出，末期腎臟病與其他慢性病一樣，只要前期早期診斷與治療就能翻轉嚴重度。

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早期診斷治療 可翻轉嚴重度

根據台灣研究資料，成人慢性腎臟病盛行率約12%，第3級後期慢性腎臟病是1.8%。姜林文祺說，想了解腎功能狀況，有4個腎力密碼包括年齡、性別、腎絲球過濾率、尿中白蛋白與肌酸酐比值，後兩者可評估慢性腎病嚴重度；利用4個腎力密碼與腎衰竭風險方程式（腎絲球過濾率與白蛋白尿的組合）可評估洗腎風險。

姜林文祺表示，第3級後期慢性腎病照護，首重良好生活型態，可與營養師討論合適的健康飲食，注意蛋白質、鈉鉀磷元素攝取，心肺許可下進行規律中低強度運動，如每週至少健走150分鐘、戒菸，維持正常身體質量指數。

其次是使用腎臟保護藥物與控制併發症，高血壓者的居家量測收縮壓應低於130mmHg，有糖尿病的糖化血色素宜控制在7%，有高血脂者的低密度膽固醇小於或等於70至100mg／dL為佳，有痛風者的尿酸可小於6mg／dL，有腎性貧血者的血紅素則大於9g／dL等。隨著大數據分析進展，可提早評估洗腎風險並加以因應，以迎向「腎利」人生。

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