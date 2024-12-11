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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

中西合治 結婚15年喜迎雙胞胎

2024/12/11 05:30

▲ 林小姐（左一）喜迎雙胞胎出生。（記者張軒哲攝）

▲ 林小姐（左一）喜迎雙胞胎出生。（記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

台中市36歲林小姐因雙側卵巢的巧克力囊腫、子宮內膜息肉和腺肌症進行過多次手術，加上兩側輸卵管功能受損進行相關處置，子宮環境不利受孕，但透過中西合治，在結婚15年後，今年7月終於迎來一對健康雙胞胎。

林小姐說，高中起每次經期便會遭遇劇烈疼痛，甚至需要到醫院打止痛針才能緩解。結婚15年來，有一半時間都在備孕，發現過去的經痛其實是子宮與輸卵管狀況不佳的信號，求子必須透過試管嬰兒，夫婦幾乎投入全部積蓄後，成功受孕但胚胎未能順利發育而萎縮。

林小姐決定暫停工作，全心專注於身體調養，並積極尋求中西醫結合的助孕方案。光田醫院婦產部長蘇棋楓指出，林小姐先前因子宮腺肌症影響，子宮內膜生長環境不佳，因此在療程中需透過荷爾蒙針劑或口服藥物穩定卵巢功能，為試管療程創造理想的子宮環境。

光田醫院中醫部醫師周芳伃則針對林小姐的子宮內膜異位問題施以「活血化瘀」調理，改善骨盆腔的發炎狀態，有助提升胚胎著床成功率。經由中西醫雙向支持，林小姐的子宮環境逐步改善，最終受孕成功。

蘇棋楓指出，西醫的重點在於透過荷爾蒙療法穩定子宮環境，調控卵巢功能，讓內膜厚度適合胚胎著床；周芳伃則強調「體質調理」的重要性，運用活血化瘀療法改善骨盆腔循環，進而緩解炎症，提升內膜質量。

林小姐說，西醫的精準控制和中醫的整體調養相輔相成，為求子之路打下穩固基礎，終於迎來這對期待已久的雙胞胎兄弟。

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