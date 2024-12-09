限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
人工生殖法、代孕脫鉤 陳時中：盼深度討論
記者林志怡／台北報導
衛福部持續推動「人工生殖法」修法，原規劃將代理孕母等納入適用範圍，但國健署日前宣布將脫鉤處理。行政院政務委員陳時中昨出席北醫校友新創論壇媒體座談會表示，他無法對是否應該開放代孕下定論，但能在適當討論後完成立法都是好事，盼未來深度討論。
台灣近年來面臨晚婚晚育及少子化問題，衛福部今年5月預告「人工生殖法」修法草案，擬將同婚、單身女性、代理孕母等族群同時納入適用範圍，但衛福部國民健康署日前表示，這次修法將把代理孕母相關條文脫鉤處理。
請繼續往下閱讀...
對於相關修法，陳時中指出，社會對於開放單身女性、女女同性伴侶進行人工生殖有較多共識，但代理孕母方面則有分歧，反對者強烈認為女性子宮不該成為被人利用的工具，贊成者則認為，女性可以自己決定是否協助代孕。
陳時中說，只要能在適當討論後完成立法都是好事，而前兩者需求相對迫切，代理孕母方面則相對沒共識，未來大家或許可以朝向「如何避免傷害女性權益、又能滿足需要」的方向思考。
此外，陳時中強調，代理孕母的議題不是不能談，只是需要花時間、平心靜氣好好談，代理孕母是否應該開放或怎麼開放，他不能下定論，但基於對生育會有幫助的考量下，一定要討論，政府也應該許諾未來辦理相關公聽會與學術研究。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應