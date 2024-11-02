肺炎鏈球菌感染 7歲女童腹痛休克

▲胸部X光顯示，右側有肺炎斑塊 （紅色箭頭），找不到右側的橫膈膜；出院前一天，肺炎斑塊幾乎快要消失了，而橫膈膜清晰可見（黃色箭頭）。（照片提供／蕭相如）

文／蕭相如

7歲的小玉（化名）有白血病的病史，經過治療之後，已經痊癒。前幾天出現腹痛、咳嗽、發燒的情形，雖然曾到診所就醫，但是改善有限，於是轉診到本院急診。

在急診室裡，她出現呼吸快、心跳快卻血壓低，有休克的徵象，接受血液、生化的檢驗和給予抗生素和適當的輸液治療。由於反應不佳，又加上了升壓藥物。1個小時後，根據初步的血液、生化檢驗加上胸部X光（如圖），初步診斷為敗血性休克，於是轉入兒科加護病房進一步治療。

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轉入兒科加護病房後，由於呼吸窘迫，因此使用上了高流量經鼻氧氣導管。幾天之後，她的血液與痰液的培養出肺炎鏈球菌，因此依規定通報疾管署為「侵襲性肺炎鏈球菌感染」。經過10幾天的治療，痊癒出院。

兒童腹痛成因多 心肺發炎也可能用腹痛表現

腹痛是兒童急診常見的主訴之一，可能的原因非常多。除了消化系統的問題之問，鄰近的器官也可能造成腹痛，例如心肌炎可能用腹痛來表現。以小玉而言，造成她腹痛的原因是肺炎。住院當天的胸部X光顯示，做為胸、腹部分界的橫膈膜難以辨識。

肺炎鏈球菌為革蘭氏陽性雙球菌，傳染途徑可經由人與人之間直接接觸到帶菌的口鼻分泌物，或經由吸入含有此病原菌的飛沫。預防方法為，洗手、戴口罩與預防針注射。如果出現發現高燒，呼吸喘等症狀及時就醫，也有抗生素可以治療。

（作者為基隆長庚醫院及林口長庚醫院兒童急症暨加護醫學中心主治醫師）

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