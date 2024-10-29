8旬嬤患子宮頸癌4期 獨自化療抗癌成功

▲王銘志醫師表示，婦人經過2個多月的放射線與化學治療，抗癌成功。（記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

台中市1名81歲婦人確認罹患子宮頸癌4期後，決定堅強抗癌，每日獨自搭公車往返光田綜合醫院治療，最終成功抗癌。光田醫院放射腫瘤科主任王銘志表示，婦人經過2個多月的放射線與化學治療，腫瘤指數從原先的10.5ng/ml驟降至0.9ng/ml（正常值〈2.5ng/ml），經抹片檢查也無癌細胞，且未出現明顯副作用，壓迫的直腸也恢復正常功能，顯見治療方針療效顯著。

婦人最初的病徵為排便困難，因而誤認為是普通的便秘及腸道不適，在多次積極求診下，也絲毫不見好轉。隨症狀惡化，同時開始到注意陰道異常出血及分泌物增多，經光田醫院婦產科醫師切片及腹部電腦斷層檢查後，證實為第4期子宮頸惡性腫瘤，且壓迫直腸合併淋巴轉移。

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壓迫的直腸也恢復正常

王銘志指出，子宮頸癌周圍緊連直腸和膀胱，當腫瘤進展至一定程度，特別是在晚期時，將會壓迫到一旁器官，導致患者出現如排便困難、頻尿、血尿等症狀。該名婦人就是因為子宮頸腫瘤擴大，壓迫到直腸，導致排便困難問題。由於癌細胞已侵犯其他器官，晚期子宮頸癌的治療方式主要以放射線治療，合併化學治療為主。隨著放射線和化學療法的進行，腫瘤逐漸縮小，2週內婦人的排便情況大幅改善，2個月後，治療也達到了理想的成效。

子宮頸癌多由人類乳突病毒（HPV）引起，病毒在感染後往往潛伏多年，甚至數十年才顯現症狀。王銘志表示，婦人多年未曾進行抹片檢查，當詢問先前接受抹片檢查的時間時，已久遠至不可考。預防始終勝於治療，且政府提供30歲以上女性，每年1次免費子宮頸抹片檢查，年輕女性應每年進行抹片檢查。利用6分鐘的時間，早期發現癌前病變，阻止疾病進展，保護健康。

▲晚期子宮頸癌腫瘤易壓迫周圍器官。

（光田醫院提供）

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