SBRT結合銳視刀 導彈級定位7次精準摧毀攝護腺癌

罹患攝護腺癌二期的68歲鄭先生（左二）接受秀傳南部醫療體系的立體定位放射與銳視刀治療，術後癌指數降到正常值以下，往日疼痛感也消失。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕68歲鄭先生過去攝護腺位置有疼痛感，健檢發現攝護腺特異抗原（PSA）偏高，去年轉診至台南市立醫院，切片確診為2期攝護腺癌，有中度復發風險。患者得知傳統放射療程連續7至8週天天要向醫院報到，覺得徬徨，醫病討論後決定做荷爾蒙結合最新SBRT放療策略，僅需2.5週7次療程就完成，且療效明顯。

在SBRT（立體定位放射治療）與美國次世代放射加速器（銳視刀）放療3個月後，鄭先生PSA指數降至0.03；6個月後更降至小於0.01，攝護腺位置疼痛感消失，沒有明顯泌尿或腸胃道副作用。患者自覺有痊癒感、目前穩定門診追蹤。

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我國攝護腺癌發生率逐年上升，台南市立醫院暨高雄秀傳醫院放射腫瘤科主任趙梓淵指，秀傳醫療體系南部路竹院區導入最新SBRT技術，將傳統需長達39次的放射療程，縮短至僅7次完成，療效好、副作用低、減輕病人負擔，患者一般部分自費約5、6萬元，並搭配美國銳視刀，提供個人、精準化的放射腫瘤治療。

趙梓淵表示，2025年歐洲放射腫瘤醫學會發表臨床試驗結果，SBRT與傳統放療在10年整體存活率分別為81%與79%；泌尿與腸胃道副作用幾乎相當，顯示兩者有同等治療效力。為提升SBRT治療精準度與安全性，秀傳體系並引進美國銳視刀，可在治療前快速掃描病灶，最快6秒完成高品質影像導引，即時定位與修正照射角度，有如1枚搭載台積電高階晶片的精準飛彈，精準鎖定腫瘤擊毀，降低對周圍正常組織的傷害，減少副作用風險。

秀傳醫療體系南部路竹院區引進美國新次世代放射線加速器（銳視刀），提供更精準的放射腫瘤治療。（台南市立醫提供）

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