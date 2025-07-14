健康網》身體濕熱重悶出病來 小沙粒恐滾成結石

中醫師表示，濕熱體質是結石的高風險族群，膽結石、腎結石、甚至膀胱結石都容易找上門；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名上班族女性常覺右上腹悶脹、偶有痛感，她原以為是因天氣熱，食慾不振，自己忍不住吃炸物或喝冰涼汽水等刺激性食物所致，沒想到就醫檢查發現膽囊內有「小沙粒」，但身體並無不適，她便也沒有再追蹤。孰料近期又因熬夜、外食、多重口味，身體慢慢累積「濕熱」，小沙粒竟變成結石。

中醫師余雅雯於臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」發文分享，有些人夏天常常覺得臉超油、舌頭紅、糞便黏又難沖，以為是天氣太熱所致，但她提醒，這有可能是身體「濕熱過重」的反映。

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她指出，像該名患者因為經常吃重油重鹹食物，腸胃受到刺激，加上作息不正常，身體逐漸被養成濕熱體質，導致幾年前健檢查出的膽囊中的小沙粒變胖成「膽結石」。她強調，從中醫角度來看，濕熱體質即是結石的高風險族群，容易讓膽結石、腎結石、甚至膀胱結石找上門。

濕熱型結石體質 4特點

●臉部油亮：早上洗完臉不到中午就油光滿面，用幾張吸油面紙都救不了。

中醫師指出，臉部油亮到吸油面紙也救不了的人，很可能為濕熱型結石體質者；圖為情境照。（圖取自freepik）

●不易口渴、嘴黏有口臭：明明天氣熱、流汗多，但總是忘了喝水，或是嘴巴總覺得有一層膜、甚至口臭，這些都可能是濕氣堵住身體的警訊。

●舌頭紅、舌苔黃：打開嘴巴照鏡子，如果發現舌頭紅得像熟蝦、上面還有厚厚黃苔，甚至舌邊有齒痕，那就是濕熱的表現。

●大便黏膩難沖：大便不成形、馬桶老是沖不乾淨或容易沾黏，需多次沖水或使用馬桶刷才能沖淨，都是體內濕氣太重的表現。

余雅雯表示，夏天濕氣重，不只是讓人汗流浹背，更可能讓身體「悶出病來」。如果發現自己符合上述4點，建議盡早調理體質。她分享，從中醫角度可以透過祛濕清熱、疏肝利膽等方式幫助身體代謝，減少結石發生的機會。

她說，平時可以多喝「清熱祛濕」的茶飲，如玉米鬚茶、冬瓜薏仁水、茯苓山楂茶，至於選哪一款，可諮詢中醫師後依體質做選擇。

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