婦人長期耳鳴不成眠 免疫機能失調作怪

▲醫師正在診療該患者。（照片提供／陳建志）

文／陳建志

1名60歲女性，自8個月前某日起，左耳就聽見相當尖銳的「嘰~嘰~嘰」，很像高壓電塔的電流聲，原以為聽力受損，但聽力檢查卻正常；以為是自律神經失調引發「腦鳴」，到了夜闌人靜，更為明顯，難以入眠。曾於睡前戴耳機聽音樂，試圖遮蓋過耳鳴聲，卻出現「嗯～嗯～嗯」的迴音，心煩氣躁，之後只能天天服用助眠劑；以為是代謝異常，即便飲食清淡，病症依舊。近數月來，連右耳也聽見「咻～咻～咻」怪聲。

就醫時，她的雙耳聽力確實很好，但高頻處耳蝸卻呈現中重度障礙，聽神經功能是正常的，平衡功能檢查結果異常。直覺是毒害性內耳炎，安排血液檢查，發現抗磷脂（phospholipids）抗體陽性，原來是罹患了抗磷脂質抗體症候群，這是1種全身性自體免疫疾病，併發內耳炎（圖1）。

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▲圖1：抗體攻擊血小板細胞膜，細胞破裂，釋出凝血因子，凝聚紅血球，形成微血栓。（照片提供／陳建志）

罹患抗磷脂質抗體症候群

磷脂是構成細胞膜的重要成分。可能是基因、壓力、感染或其它因素，人體興起免疫反應，白血球分泌出特殊抗體，攻擊全身細胞的細胞膜。血液中的血小板首當其衝，細胞破裂，釋出凝血因子，凝聚紅血球。微血栓形成，經由迷路動脈進入內耳，離開耳蝸動脈分支後，像子彈一樣，直接「射」進底下的組織，特別是高頻性耳蝸、球囊及下方橢圓囊，造成阻塞與缺血，其實是一種「耳中風」（圖2）。

▲圖2：微血栓進入內耳，傷害高頻性耳蝸、球囊及下方橢圓囊（紫色區域）。

（照片提供／陳建志）

耳蝸功能受損發出聽覺訊號

耳蝸功能受損，無法適時產生聽覺訊號，影響聽力，還無端發出聽覺訊號，產生耳鳴。患者更因聽覺過敏，很怕噪音。前庭受損，患者會感到平衡失調，有的會因耳石脫落，造成姿態性暈眩。

治療此病，我會即時處方大劑量副腎皮質素，口服或靜脈注射均可，減緩患者體內抗體產生，耳鳴通常會迅速改善。需長期服用阿斯匹靈，避免血栓；亦需長期服用硫酸羥氯奎寧，控制免疫。若有「三高」者，也要好好地控制血脂、血糖及血壓，預防心血管疾病。慢性耳鳴者，可能是免疫機能失調，宜先正確就醫。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

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