美國最新調查：3C育兒 腦容量變小

美國兒科醫學會建議，18個月以下的嬰幼兒不宜接觸任何3C產品，2至5歲的幼兒每日使用時間應不超過1小時；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

不少家長習慣把孩子交給「3C保母」，專家指出，過度使用3C產品不僅會讓「腦容量」變小，還會削弱腦神經的連結，讓大腦變得單一、僵化，尤其容易偏向視覺區域的刺激，進而壓縮語言和認知等其他區域的發展空間。

10歲前是大腦快速增長階段

台灣小兒神經醫學會昨天舉辦第4屆兒童發展學術研討會。台北護理健康大學聽語系主任翁仕明指出，10歲前是兒童大腦快速增長階段，雖然目前沒有全面普查數據，但美國兒科醫學會最新調查顯示，幼童使用3C產品的時間越長，大腦發展越受負面影響，包括腦容量較小、語言發展受限等。

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▲翁仕明指出，10歲前是兒童大腦成長的高峰期，過度使用3C產品不僅會讓兒童「腦容量」變小，還會削弱腦神經連結的多樣性。（記者邱芷柔攝）

語言和認知發展也會受限

翁仕明指出，美國專家認為3C產品的成癮問題不亞於酒精依賴，甚至稱它是「現代鴉片」，提醒家長應儘早介入管理；根據美國兒科醫學會建議，18個月以下的嬰幼兒不宜接觸任何3C產品，2至5歲的幼兒每日使用時間應不超過1小時，5至6歲則建議家長審慎控制使用頻率與時間。

新竹馬偕兒童醫院兒童神經內科醫師柯信如表示，臨床曾有一名3歲幼兒，家中長時間開著電視，對大人而言可能只是「背景音」，但對幼兒卻是過度刺激，長期下來恐無法分辨主要訊息，進而影響人際互動能力。

家長應控制使用頻率與時間

柯信如說，直到進入幼兒園後被老師發現互動和溝通上有困難，家長才帶著幼童就醫，所幸從調整生活習慣開始，減少3C產品的使用、增加親子互動，經2個月的努力，幼童的語言能力和溝通已明顯改善。

國健署指出，近視風險也與3C使用時間密切相關，研究顯示，學童每日使用3C產品1小時以上，其近視風險比使用少於1小時者增加2.34倍，尤其年紀越小、近視度數飆升越快，

「不是單純將3C產品交給孩子！」柯信如提醒，大腦成長需要多樣刺激，過度使用3C可能導致孩子在學習聽、說、讀、寫、算上遇到困難，甚至出現自閉、過動和反社會行為等問題。她強調，並不是完全不能用3C產品，建議家長可篩選合適內容並陪伴孩子使用，甚至使用過程中可透過親子互動，降低3C產品對幼童的負面影響。

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