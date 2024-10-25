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健康 > 心理精神

精神疾病病友 運動治療重拾活力

2024/10/25 05:30

▲鄭琬霖醫師表示，領有精神科重大傷病卡民眾平均壽命較一般人短，運動治療有助於重拾健康與活力。（記者劉婉君攝）

▲鄭琬霖醫師表示，領有精神科重大傷病卡民眾平均壽命較一般人短，運動治療有助於重拾健康與活力。（記者劉婉君攝）

記者劉婉君／台南報導

40多歲的阿惠（化名）患有思覺失調症已逾20年，經長期的藥物治療及日間病房復健，幻聽與妄想已大幅改善，但殘餘的負性症狀卻讓她缺乏活力，不愛運動、也不參加任何活動，回家後就坐在沙發上看電視，不僅越來越胖，代謝也出現問題，必須服用糖尿病及血壓藥物。經日間病房引入運動計畫後，阿惠與病友一起運動，並進行個人化的運動處方，1個月後血糖控制變好，也重拾生活熱情。

奇美醫院精神醫學部主治醫師鄭琬霖表示，根據衛生福利部統計，精神科就醫人數逐年攀升，2017年約有261萬人，2019年已增至280萬人，且領有精神科重大傷病卡的民眾，平均壽命比一般人短3歲以上，主要原因和代謝性疾病有關。2019年重大精神疾病患者死亡中位數為72歲，全國人民的死亡中位數則是77歲，顯示出精神疾病對病人生理健康的影響。

鄭琬霖說，常見的慢性精神病包括思覺失調症、憂鬱或躁鬱等情緒障礙症，會使大腦產生一系列變化，即使病情改善，仍會受到殘餘的負面認知症狀影響，如感到疲倦無力、對事物不感興趣、沒有動力、不注重自己的外表等，單調且缺乏活動的生活型態，不僅讓精神狀態持續低落，也導致功能退化及罹患代謝性疾病的風險均比一般人高。

不僅有助健康 更能改善病情

鄭琬霖以阿惠為例指出，運動治療有助精神疾病病友改善身體健康，對精神症狀及睡眠也有很大的助益。建議每週至少運動達90分鐘，例如超慢跑、有氧運動和間歇運動，運動強度須達到會喘、仍可以講話但無法唱歌的中高強度，且要持續3個月以上才能有明顯效果。希望更多病友可以和阿惠一樣，逐漸走出家門，重拾活力。

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