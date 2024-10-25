睡好子午覺＋穴位按摩 提升專注力

▲若能在「午時」小歇片刻有助於心經經絡運行，提升工作的專注力；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／趙家儀）

文／趙家儀

現代人工作勞心勞力，要養生、養心，首重「子午覺。古人把晝夜24小時分為12個時辰，每2小時為1個時辰，夜晚23時至凌晨1時為子時，日中11時至13時為午時，此時夜眠、午睡稱為「子午覺」。子時與午時是一天中陰陽相互交接的時刻，睡好「子午覺」，有利於人體陰陽之氣相互順接，以順應自然規律。

午時小憩 有助心經經絡運行

午時（日中11時至13時）心經最旺，「心主血脈，主神明」，當心氣旺盛，則推動血流運行不息，營養全身細胞，有利於全身血液循環。

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「心藏神」，即精神思維，心的氣血旺盛，則神志活動正常清晰，思考敏捷，精神充沛。現在人勞心多、常疲倦、注意力不集中，若能在「午時」小憩片刻，有助於心經經絡運行。

心火旺者（容易煩躁不安、不好入睡、多夢、舌尖紅、易怒、手肘內側緊繃，較嚴重者甚至容易反覆泌尿道發炎）此種類型患者，需要多注意午時更應該要調養休息，讓情緒心平氣和，有助於下午工作的專注力！

同時可以配合按摩「少府穴」（圖1），此位於手掌面，第4掌骨與第5掌骨之間隙，手握拳，小指尖所在位置。心經氣血都聚集在這個穴位，可以另一手的大拇指指腹按摩，每次可以按摩3-5分鐘，經常揉按「少府穴」有助於發散心火，保護心血管，改善心律不整，心肌缺血的狀況。

▲圖1：少府穴。（照片提供／趙家儀）

子時好眠 讓膽經得到休養

晚上好好睡是人體「養陰」的好時機，但是現代人睡眠差，有些人不易入睡、有些人容易醒來，或醒來無法再入眠，此跟人體氣血陰陽失衡有關，當人體晚上無法適當休息，晚上呈現亢奮，白天工作又因精神差而再喝杯含咖啡的飲料提神，容易造成人體虛性亢奮，長久下來，身體細胞無法修復，大腦無法休息，造成「陰虛火旺」的狀況（怕熱、口乾、手心腳心熱、大便乾、眼乾） 當此種狀況維持太久時，或又因為飲食不節制，常吃重口味食物（烤、炸），造成人體陰虛明顯（人體的津液不足），較嚴重者甚至容易變成乾燥症，或是其他自體免疫性疾病。

「養陰」最重要的就是要在子時，好好入睡！夜晚23時至1時為子時，為膽經運行的時段，「凡十一臟（五臟六腑）取決於膽」，意即五臟六腑的功能要好，就要看膽經臟腑氣血是否運行順暢。在子時好好睡覺，可以讓膽經得到休養，有助於人體氣機運行，且維持各臟腑間的陰陽平衡。也可以配合按摩「風市穴」（圖2）。

風市穴位於大腿外側部的中線上，站立時，讓雙手自然下垂，此時中指尖會碰到的位置。按摩此穴位除了可以改善下半身水腫循環外，最重要的是可以疏通膽經，有助於安神。

「子午覺」是人體睡眠中最重要的兩個時段，就像是人一天生活最重要的2個開關，充分讓「心經」與「膽經」休息，晚上固定11點就寢。吃飽飯後，中午休息片刻，閉目養神，待經絡舒暢後，人體氣血流動更順利，可提高下午的工作效率。（作者為台南新樓醫院中醫科主治醫師）

▲圖2：風市穴。（照片提供／趙家儀）

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