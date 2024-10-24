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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

僅手麻不覺胸悶胸痛 42歲男心肌梗塞併發中風

2024/10/24 05:30

▲廖茂芳醫師提醒，民眾若出現「胸悶、胸痛、喘」，很可能是身體在發出警訊，要儘快就醫釐清，千萬別輕忽。（記者陳建志攝）

▲廖茂芳醫師提醒，民眾若出現「胸悶、胸痛、喘」，很可能是身體在發出警訊，要儘快就醫釐清，千萬別輕忽。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

42歲林姓男子日前起床發現左手麻木，雖尚能正常行走和講話，但在家人勸說下，仍到醫院掛急診，他不覺得胸悶、胸痛，但自左胸延伸到肩膀手臂的麻麻刺刺感，讓醫師不敢掉以輕心，緊急檢查確認是心肌梗塞併發中風，立即安排心導管治療與血栓溶解，並放置心臟支架搶回一命。

長安醫院心臟血管科醫師廖茂芳表示，患者在就醫前1週，就已感覺輕微胸悶與喘，因自認不影響生活就沒有理會，但其實這時心肌梗塞已經發生，就醫前的肢體麻木，其實是冠狀動脈阻塞，造成心肌受損，引起次發性血栓，血栓順著血流跑到腦部，導致中風的症狀，所幸患者緊急就醫，順利完成心臟支架手術後3天就出院，目前持續門診追蹤，並服藥控制。

胸悶、胸痛、喘 心梗3警訊

廖茂芳進一步解釋，「心肌梗塞」與「中風」其實都是動脈阻塞，2種疾病高度相關，當供應心臟血流的「冠狀動脈」被塞住，造成心肌缺氧壞死，就是心肌梗塞；若血栓堵塞腦血管或其他動脈，造成神經損傷或組織傷害，則稱為中風。研究顯示，有冠狀動脈疾病的患者，發生缺血性腦中風較一般人高出2到5倍。

廖茂芳提醒，心肌梗塞發生時，不見得會像電視劇情一樣立刻抱胸倒地，只要感覺到「胸悶、胸痛、喘」，很可能就是身體在發出警訊，千萬不能輕忽，尤其是癮君子、三高患者更要特別注意。

廖茂芳指出，近年來心肌梗塞有年輕化的趨勢，呼籲年滿40歲的中壯年朋友，除了定期測量血壓外，也應善用政府提供的免費成人健檢，定期追蹤血脂和膽固醇的狀況，以預防心肌梗塞與中風發生。

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