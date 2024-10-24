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輕熟女反覆濕疹 竟是喝酒誘發難斷根
文／張煒東
32歲的陳小姐全身濕疹數月，因狀況反覆未好轉，前來就診。給予中藥清熱利濕之外，詢問得知陳小姐每天有喝酒習慣，這是濕熱誘發因子，因此請其戒酒，並服益生菌重建腸道健康菌種，2週後大幅改善。
酒精刺激皮膚 濕熱誘發因子
濕疹是許多皮膚炎的統稱，只要皮膚有癢、疹、紅、水泡等症狀，都可以稱為濕疹，且全身都可能產生，原因也非常多，與濕疹高度相關的原因包括接觸過敏原或刺激物、遺傳及免疫失衡，其他還有情緒壓力、環境溫度等。
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追究陳小姐的濕疹原因，她在濕疹病發前，因感冒服用了抗生素，抗生素在中醫的屬性是寒涼，因其個人體質關係導致脾胃氣虛（並非每個人服用都會有此反應），加上又有飲酒習慣的濕熱誘發因子，導致濕疹反覆發作。
陳小姐的脈象脾胃氣虛夾雜濕熱，開立清熱利濕藥，再輔佐健脾養胃藥。最重要的是，請她在濕疹未癒前戒酒，如果她還持續喝酒，酒精還是一再刺激皮膚，即使藥物清熱除濕，也難以達到預期效果，也請她在濕疹好了之後，最好也要少喝酒，畢竟她有此病史，最好要減少誘發濕熱的因子，另外，請她補充益生菌，強化健康菌種及增強免疫力。經過1週服藥已初見成效，2週大幅改善。
濕疹是常見的皮膚病，若能從患者的生活習慣多了解一點，而不只是單純開口服藥或皮膚藥，也許能發現習慣與疾病有所關係，從中找到治癒之道。
◎中醫依照濕疹發作時間長短及症狀，證型分類大致分為3種
●濕熱型：治療以清熱祛濕為主，如三仁湯、四妙散等。
●脾虛型：治療以健脾去濕止癢為主，如茵陳五苓散、參苓白朮散等。
●血虛風燥型：治療以養血祛風為主，如當歸飲子等。
（作者為衛生福利部彰化醫院中醫科醫師）
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