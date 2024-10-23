異膚患者突見傷口 當心疱疹性濕疹作怪

▲臉部若出現有異狀，應就醫診治；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstcok）

文／王綺嫻

王同學是異位性皮膚炎患者，持續以口服藥物控制，病情大致穩定。這兩三天臉部皮膚狀況不好，塗抹原本治療濕疹的藥物仍不見起色，一早醒來，發現臉部皮膚出現好多傷口（如圖），於是匆忙趕來醫院掛號求診。

▲患者的額頭、眉心及眼睛周圍散佈大小相似的丘疹合併中央傷口。（照片提供／王綺嫻）

檢查發現，身上有濕疹的病灶並沒有變化，但額頭、臉頰以及眼睛周圍等原本有濕疹的部位，出現許多外觀相似的微凸丘疹合併中心凹陷傷口。

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我問她：「前幾天是否有發生唇疱疹？嘴唇附近是否有刺刺癢癢的感覺？或出現小水泡？」

她回答：「沒有。醫師，您為什麼問這些問題呢？我有時候會有唇疱疹發作的情形，但這幾天沒有。」

我告訴她：「你的臉部病灶是疱疹性濕疹。」

「疱疹性濕疹」是指原本皮膚有濕疹，然後單純疱疹病毒在濕疹的皮膚上散播，導致皮膚出現許多相同型態的水疱、丘疹或傷口。

王同學問：「可是我這幾天沒有發作唇疱疹，為什麼會有疱疹性濕疹？」

我回答她：「有些唇疱疹患者，沒有明顯水疱發作的時候，口唇黏膜仍然可以檢測到單純疱疹病毒，醫學上稱作無症狀性病毒持續排出 （asymptomatic virus shedding）。單純疱疹病毒在你的臉部濕疹的病灶上散播，進而產生疱疹性濕疹。」

皮膚屏障功能差 疱疹病毒易入侵

異位性皮膚炎或濕疹病灶，皮膚的屏障功能較差，因此單純疱疹病毒較容易入侵皮膚。再加上異位性皮膚炎患者的免疫反應和一般人不同，不容易對抗病毒，導致單純疱疹病毒在皮膚上散播，發生疱疹性濕疹。

疱疹性濕疹常發生於臉部及頸部，也有可能發生於軀幹、手部及四肢。

如果原本有濕疹的皮膚，突然出現許多單一型態的水泡或傷口，建議至皮膚專科醫師處就醫診治。

1歲以下的孩童，皮膚發生疱疹性濕疹，若合併發燒、倦怠或淋巴結腫大等症狀，屬於急症，應立即就醫治療。

治療為口服或針劑型抗病毒藥物，停止原本用於治療濕疹的外用類固醇藥物，避免疱疹性濕疹惡化。並留意觀察疱疹性濕疹傷口是否產生後續的細菌感染。

（作者為恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任 ）

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