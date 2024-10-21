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健康 > 抗老養生 > 運動復健

90歲嬤換人工關節 重拾行動力不嫌晚

2024/10/21 05:30

▲人體關節最常磨耗的是膝關節與髖關節；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／宋卓俍）

▲人體關節最常磨耗的是膝關節與髖關節；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／宋卓俍）

文／宋卓俍

隨著平均壽命延長，如何提升老後的生活品質是重要議題。社區中或許可見到70多歲的銀髮族因關節退化而走路緩慢、時走時停，卻也不乏高齡90歲長輩仍步履穩健。

診間曾有1名年逾90歲的阿嬤，在家人陪同下來評估更換膝關節。她過去因膝蓋疼痛、無力，成天在家不願出門，但曾孫出生後，希望多陪曾孫四處旅遊，下定決心動手術。儘管術後5年因慢性疾病過世，在這5年期間卻保有自在行動。

人體的關節非常多，關節可視為齒輪旋鈕，最常磨耗的就是膝關節與髖關節。當關節內軟骨磨損殆盡後，少了軟骨作為中間緩衝，骨頭碰骨頭就會疼痛，甚至會痛到走不了、蹲不下，就是退化性關節炎。而置換新的人工材質關節，術後妥善復健並搭配循序漸進且合適的肌力訓練，大多能夠使用超過20年，甚至餘生活動力都不需要擔憂。

目前人工髖關節手術甚至還有對肌肉傷害更小的手術方式，如正前開式（DAA）人工髖關節置換手術。臨床經驗顯示，平均住院天數約3-4天，術後搭配疼痛控制輔助及復健治療，1天內即可下床進行適應關節的簡單活動，2週至1個月內幾乎已可恢復原有的生活，甚至有老農夫1個月後就荷鋤下田去。

更換人工關節後，病人可以重拾原本的慢跑、登山等興趣愛好，但切記仍要「善待」新的關節，各項運動訓練務必循序漸進，也建議尋求專業的治療師、教練團隊評估協助，達到最好且安全合宜的效果，畢竟更換的只有關節，肌肉、韌帶、骨頭都仍是自己原本的同一組零件。

人工關節手術是功能性手術，也就是說，不換並不會危及生命，但換了能提升肢體功能、大大改善生活品質，不少病人動完手術後都直呼：「早知道早點來動手術。」

（作者為羅東博愛醫院骨科主治醫師）

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