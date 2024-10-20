改善蛋白尿 延緩腎退化好處多

▲抽血檢驗腎絲球過濾率，可了解腎功能狀況；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／林鍵銘

「林醫師，診所醫師說我的腎指數很差，請我來腎臟科進一步檢查，你有沒有什麼好方法可以讓我腎功能提高啊？」這是腎臟科門診每天都會遇到的問題，上門求助的患者都很怕腎功能惡化至洗腎，通常劈頭就希望我把他們的腎指數拉高。

腎功能不只看腎絲球過濾率

我們必須先釐清腎功能怎麼看。想知道腎功能，需要抽血跟驗尿來判斷，抽血驗肌酸酐，換算出「腎絲球過濾率」，分成5個等級；而驗尿主要評估「蛋白尿」多寡，分成3個等級。

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患者通常想提升是抽血驗的腎絲球過濾率，因為數值越低，腎臟功能越差，腎臟排水排毒功能下降，越可能需要透析來幫忙。

健康的人在年輕時，腎絲球過濾率最高，隨著老化緩步下降，但大部分的人終其一生，都不會下降到需要接受洗腎，因為下降的速度很緩慢。

能大幅提升腎絲球過濾率的情況也是有的，但這是急性腎臟受傷才如此，如脫水、感染、服用到腎毒性藥物等，經治療後，有機會回到受傷前的數值。

若是慢性病導致的腎功能退化，通常是不可逆，所以我們的目標應該放在讓腎絲球過濾率能夠緩緩下降，越接近正常老化的速度越好。

另一個重要的腎功能指標就是蛋白尿，正常人驗不到。蛋白尿數值越高，代表腎臟受傷越嚴重，也越容易伴隨腎絲球過濾率下降速度增快。

慢性腎臟病患者，能讓腎絲球過濾率大幅上升的機會不大，但目前有許多治療可以降低蛋白尿，進而減緩腎絲球過濾率惡化。

調整生活作息、少攝取加工食物（少吃醬料、紅肉）、低蛋白飲食、戒菸，以及規律運動，都是促進腎臟健康的方法。藥物選擇則交由醫師評估，根據不同腎絲球過濾率跟蛋白尿等級，選擇最適合的治療。

改善蛋白尿，不僅能延緩腎臟退化，也能減少心血管事件。

（作者為鹿港基督教醫院腎臟內科主治醫師）

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