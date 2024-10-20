害怕副作用！ 藥師知藥拒藥 心梗險喪命

▲劉俊廷醫師提醒，藥物治療在慢性病管理及預防心血管疾病中，扮演非常重要的角色。（照片提供／劉俊廷）

文／劉俊廷

1名56歲的資深藥師慢跑時，突然感到壓迫性胸痛、胸悶、呼吸困難，並伴隨虛弱冒冷汗。以為休息一下即可，但2個小時後，症狀急速惡化，立刻搭救護車急診，經心電圖結果顯示，可能為急性前壁心肌梗塞。醫療團隊立即在病患到院40分鐘內執行心導管手術，在30分鐘內迅速將100%完全阻塞的左前降枝冠狀動脈成功打通，包括了血栓抽吸、氣球擴張和塗藥支架置放手術。打通血管後，這名藥師的胸痛立即緩解，生命徵象也恢復穩定。2天後便順利出院，繼續服用藥物治療，恢復正常的生活，門診持續追蹤。

擔心藥物副作用 三高卻未接受治療

患者長期忽視自身健康，雖然體型微胖，還有糖尿病、高血脂和高血壓，但他一直以為這些問題只是因為工作壓力大，缺少運動所致。身為專業藥師的他深知藥物治療的重要性，卻因擔心藥物副作用，而一直未接受治療。直到最近1次血液檢查糖化血紅素異常升高，也感覺胸痛不舒服，才開始嘗試藥物治療。然而，為時已晚，心肌梗塞突然發作，差一點要命，幸好從鬼門關走一回。

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▲術前術後。（照片提供／劉俊廷）

這次生死交關的經歷，讓這名藥師深感震撼。他深知藥物在治療疾病中的重要性，平常也教育民眾遵從醫囑，但卻因過度關注藥物的副作用，而忽略了疾病本身的危害。

慢性病如糖尿病、高血壓、高血脂等，如果不加以控制，容易引發腦血管、心血管疾病，甚至危及生命。許多患者都以為透過飲食控制和運動就能控制病情，但事實上，藥物治療在慢性病管理及預防心血管疾病中，扮演非常重要的角色。慢性疾病本身，才是致病要命的根源，現在很多新型的藥物，有顧腎和保心的效果。

◎預防心肌梗塞的6大關鍵

●控制三高：定期監測血壓、血糖、血脂，並遵醫囑服用藥物。

●健康飲食：多吃蔬果、全穀類，減少攝取高脂肪、高鈉食物。

●規律運動：每週至少3次，每次30分鐘，會喘且流汗。

●戒菸：吸菸是心血管疾病的重要危險因子。

●控制體重：肥胖是許多慢性病的風險因素。

●定期健康檢查：及早發現並治療潛在的健康問題。

（作者為中醫大新竹附醫內科副院長、心臟血管科主治醫師）

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