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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

高血壓男嗜吃荷包蛋淋醬油 腦中風急取血栓救命

2024/10/19 05:30

▲張峻誠醫師提醒高血壓患者，要遵照醫囑服用控制血壓。（記者張軒哲攝）

▲張峻誠醫師提醒高血壓患者，要遵照醫囑服用控制血壓。（記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

54歲羅先生明知有高血壓，卻沒遵照醫囑按時服藥，平常飲食重口味，嫌太太烹煮的食物過於清淡，愛吃重鹹，只要餐桌上沒想要吃的菜色，就會煎荷包蛋再淋上許多醬油配飯。10月初他驚覺左手無法伸直，眼球往右邊，緊急就醫檢查，發現是梗塞性腦中風，馬上手術，20分鐘便順利移除血栓，經復健後，已經順利出院。

▲羅先生的右腦梗塞性中風（箭頭處），造成左半身癱瘓。（記者張軒哲攝）

▲羅先生的右腦梗塞性中風（箭頭處），造成左半身癱瘓。（記者張軒哲攝）

愛重鹹卻不按時服藥

大甲李綜合醫院神經內科主治醫師張峻誠表示，羅先生有高血壓家族史，平時卻不按時服藥，飲食也不正常，導致胃潰瘍、胃出血，胃部手術後，儘管有高血壓也沒有按時服藥，發生中風當天晚上9點多入睡，隔日凌晨1點清醒後，覺得左側肢體輕微無力卻不以為意繼續睡，上午8點病情加劇無法行動，覺得「睡覺起來就好了！」再吃2顆安眠藥繼續睡，中午家人要叫他起床吃飯，驚覺他根本無法起身，左手屈曲無法伸直，而且眼球飄向右邊，家人緊急叫救護車送到苑裡李綜合醫院檢查，血壓飆高180mmHg，右腦梗塞性中風，再轉送到大甲院區緊急取栓。

▲羅先生未依照醫囑按時服藥而中風，術後進行復健。（記者張軒哲攝）

▲羅先生未依照醫囑按時服藥而中風，術後進行復健。（記者張軒哲攝）

羅先生說，他平常喜歡吃重口味的食物，雖然知道自己罹患高血壓，但是卻忌不了口，不好意思地說：「常常抱怨太太煮的飯太清淡，根本不想要吃。」羅太太則表示：「煮得清淡就是要控制先生的高血壓，這次中風，把全家人都嚇死了。」

張峻誠強調，高血壓的患者，一定要養成每天規律時段的量測血壓變化，更要調整飲食，要少油、少鹽、少吃加工食品，多吃蔬果、高纖的食物，維持良好的生活習慣，而且要遵照醫囑規律的用藥，也要定期回診追蹤病況，才能穩定病情，減少腦中風的發生機率。

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