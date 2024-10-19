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健康 > 心理精神

打呼整夜仍自覺失眠 重度阻塞型呼吸中止症作祟

2024/10/19 05:30

▲睡眠呼吸中止症會讓患者自覺失眠、睡不好，但枕邊人卻被其鼾聲大作而吵到受不了；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲睡眠呼吸中止症會讓患者自覺失眠、睡不好，但枕邊人卻被其鼾聲大作而吵到受不了；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／莊枝潭

1名60多歲的男性病人走進診間，訴說自己失眠多年；太太吐槽說：「他哪有睡不好，整晚睡到打呼聲不斷！」病人經睡眠檢查結果，證實罹患重度阻塞型睡眠呼吸中止症，難怪每天白天都覺得自己沒睡飽「戇神戇神」。

病人說，之前曾在診所拿助眠藥物服用，但是吃了藥覺得白天會頭暈，所以自行停藥，改到藥局買成藥來吃，然而，吃了成藥依然覺得失眠，因此到醫院尋求協助。

經過醫師問診發現，病人的睡眠量足夠，平常晚上11點半睡，早上8點起床，中間雖然會醒來1至3次，但是可以很快再睡著，可是患者依然堅持自己睡眠不好，早上起床時伴隨沒有睡飽的感覺，整個白天都沒有精神。

於是替病人安排1次睡眠檢查，結果發現病人患有重度阻塞型睡眠呼吸中止症，平均每小時呼吸中止次數74.8次（正常值應小於5次）。

第一期淺層睡眠占了94%（正常值應為5%），告知患者檢查結果，建議接受連續陽壓呼吸器治療。經過數週治療後，平均每小時呼吸中止次數降為2.1次，第一期淺層睡眠占比也降為16%，病人覺得晚上的睡眠品質有改善，白天的精神也比較好。

逾3成呼吸中止症合併有失眠症

失眠症和睡眠呼吸中止症是2種常見的睡眠疾病，失眠症的患者當中，約有1/3的人合併有睡眠呼吸中止症；反之，睡眠呼吸中止症的患者當中，也有約1/3以上的人合併有失眠症。當一個人同時存在這2種疾病時，會使得其症狀和併發症更加嚴重，也會加深診斷和治療的複雜度。

失眠症是指每週至少3次，持續至少3個月，出現難以入睡、睡眠容易中斷、清晨早醒，造成患者顯著苦惱或日常生活功能缺損，並排除其他可能的生理、心理、物質、睡眠疾患。

睡眠呼吸中止症是指當患者睡著時，平均每小時發生超過5次的呼吸中止或淺呼吸，可分為阻塞型、中樞型和混合型3種，其中又以阻塞型最常見。

提醒您，當出現失眠、打鼾、白天疲倦、嗜睡等症狀時，請尋求醫療協助，經由醫師專業的評估與診斷，得到良好的治療，切勿自行服藥，以免延誤病情。

（作者為鹿港基督教醫院身心科主治醫師）

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