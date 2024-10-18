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孫安佐拳賽被打爆 醫：有塌歪鼻風險

2024/10/18 05:30

▲孫安佐賽後現身，其傷勢引發關注。（資料照）

▲孫安佐賽後現身，其傷勢引發關注。（資料照）

記者邱芷柔／台北報導

星二代孫安佐與「台中燒打雞」韓森因節目「拳願之星」結怨，兩人日前相約上擂台一較高下，最後孫安佐慘敗，被打得鼻青臉腫，還流了滿臉血，引發關注。三軍總醫院耳鼻喉部暨醫美中心醫師孫萬烜昨指出，拳擊比賽中，鼻子是面部最突出且難以完全保護的部位，「塌鼻」與「歪鼻」的情況是在醫院中最常遇到的情況，除了外觀問題，還可能影響呼吸功能，不過目前技術已能重建恢復。

孫萬烜表示，在拳擊比賽中，選手通常會配戴牙套來保護牙齒，但鼻子因為是面部最突出的部位，難以完全防護，非常容易受傷。從孫安佐拳擊比賽受傷照片來看，鼻部似乎有明顯的撞擊痕跡，可能會出現歪曲、扭曲或塌陷的情形。

恐影響呼吸 須開刀重建恢復

「打斷鼻樑不難救！」孫萬烜指出，對於輕微的鼻部扭曲，可使用內復位技術，透過特殊器械從鼻道將鼻骨復位。如果鼻骨粉碎性骨折，導致鼻子嚴重塌陷或扭曲，則需進行重建手術，現在有許多材料可選，如人工骨或自體肋骨等，都能達到良好的修復效果。

孫萬烜提到，嚴重的鼻部外傷可能會影響呼吸，導致鼻塞、睡眠呼吸中止、缺氧情形，因此重建手術不僅是為了美觀，還要修復鼻腔內部結構，讓患者能夠保持呼吸道暢通。

至於面部腫脹和疤痕處理，他建議，在急性期、也就是受傷後的前3至5天，應進行冰敷，減少腫脹和發炎反應，1週後可改為熱敷，促進血液循環，加速腫脹消退。相關手術縫合時通常會使用最細緻的針線，盡量減少疤痕，在傷口穩定後，可使用除疤凝膠，改善疤痕情形。

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