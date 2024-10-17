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屁股腫痛生紅膿 當心肛門瘻管

2024/10/17 05:30

▲肛門異物感可能是肛門腺發炎導致肛門瘻管，如有不適，建議盡速就醫。（照片提供／彰化基督教醫院）

▲肛門異物感可能是肛門腺發炎導致肛門瘻管，如有不適，建議盡速就醫。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／劉佑碩

50歲上班族黃先生，大約1年前開始有肛門異物感，偶有腫脹情形，原本以為是痔瘡發作，遂不以為意；後來腫痛情況加劇，並有淡紅色膿樣分泌物，就醫大腸直腸外科後確定罹患肛門瘻管。

大部分肛門瘻管的形成，與肛門腺發炎有關。如果發炎嚴重，會形成急性肛門膿瘍；如果持續慢性發炎，會在肛門周邊產生不正常的通道，發炎產生的分泌物會藉由這個通道排出，此即為肛門瘻管。

想徹底根除 手術是最佳治療方法

肛門瘻管常見症狀：肛門腫痛或搔癢、肛門出現紅色膿血，或是肛門周圍出現一直無法癒合的傷口。這些症狀可能會反覆出現，吃抗生素或是消炎藥，只能暫時減少腫痛等不適感；若想徹底根除，還是得透過手術來治療。

多數瘻管都是單純性瘻管，由於長度短、深度淺，通常直接將廔管切除或是切開即可，併發症少、復發機率也低。

長度較長、深度較深、長得曲折蜿蜒、甚至有多重開口的複雜性瘻管，其治療難題：1.肛門失禁的風險，由於瘻管是發炎性疾病，其存在本身就會對肛門肌肉造成損傷，手術過程中也可能會再度傷害；2.疾病復發的風險，複雜瘻管復發機率甚至可高達20-30%。

◎複雜性廔管治療選擇：

●綁線手術法：利用絲線或是塑膠軟管穿過瘻管、並持續施加張力，最終完成整個瘻管的切割。這種手術方法可以盡量保留肛門的功能，缺點就是治療過程持續施加張力會導致肛門疼痛，治療時間可能長達數週。

●瘻管結紮手術：瘻管靠肛門的一側結紮，從而截斷感染源。

●肛門瘻管鏡手術：用一支細細長長的內視鏡，幫助手術醫師辨別瘻管的位置與深度，並電燒與清除瘻管組織，達到縮小傷口，與減少術後疼痛的效果。

●混和型治療：面對複雜性的瘻管，有時必須同時做瘻管切除、瘻管結紮、與瘻管鏡手術，才能達到減少疼痛、減少肛門受傷的風險等效果。

肛門瘻管是1種肛門感染性疾病，會導致疼痛、化膿等不適，而手術是治療的最佳方法；治療時，應考慮降低各種風險，選擇最適合的手術方式，以提高病人舒適度與降低併發症。

（作者為彰化基督教醫院大腸直腸外科主治醫師）

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