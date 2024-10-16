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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

穿錯鞋磨破腳皮 傷口潰爛2年腫如象腿

2024/10/16 05:30

▲治療一年餘，傷口有明顯好轉。（奇美醫院提供）

▲治療一年餘，傷口有明顯好轉。（奇美醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

47歲黃先生3年多前因穿不合腳的鞋子，不停摩擦使雙下肢出現傷口，自行就醫又聽信偏方，長達2年多只擦燙傷藥膏。直到去年8月傷口嚴重感染水腫、飄異臭味，被硬厚黑痂皮覆蓋，慘不忍睹，找上奇美醫院傷口特別門診，醫護團隊落實治療4步驟，1年多來傷口大幅改善。

聽偏方擦燙傷藥膏 反惡化成蜂窩性組織炎

奇美醫院傷口照護中心主任林祐丞醫師指出，黃先生求診時傷口已有蜂窩性組織炎情形，再拖下去可能引發敗血症到截肢噩運，甚至有生命危險。

奇美醫院傷口照護中心護理師莊玟玲表示，黃男2年多時間到處就醫、自行換藥，傷口不僅沒好轉、還愈來愈嚴重，去年8月到奇美特別門診求診，醫護見其傷口雙下肢宛如象腿般的粗腫、有大量滲液，診斷是雙下肢靜脈潰瘍合併傷口感染。

在整形外科主任陳俊嘉與傷口照護中心醫護團隊用心診治下，黃男每次回診清創、換藥，護理師都要花1小時以上處理，並耐心與黃男溝通、示範傷口清潔、換藥與用彈性繃帶的方法，建立正確傷口照護觀念與方式，治療1年多傷口明顯好轉，右腳已近復原、左腳還需持續治療。

莊玟玲說明，正確傷口處理包括清潔、清創、傷口邊緣重塑與覆蓋敷料等4步驟。傷口衛生是要徹底清潔傷口與周邊10至20公分的皮膚，清潔後進一步使用次氯酸溶液噴灑於傷口床，達到抑菌與制菌目的，讓傷口快速癒合。

奇美醫院護理部督導李穎俐強調，除了上述4步驟，護理師也會依病人條件擬定照護衛教、示教、回覆示教，以至於轉介相關醫療團隊，讓傷口早日復原。

▲黃先生雙下肢水腫、被硬厚黑痂皮覆蓋，傷口感染飄異臭味並有大量滲液。（奇美醫院提供）

▲黃先生雙下肢水腫、被硬厚黑痂皮覆蓋，傷口感染飄異臭味並有大量滲液。（奇美醫院提供）

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