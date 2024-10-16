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嗑鍋後右上腹劇痛 急性膽囊炎上身
記者陳建志／台中報導
台中56歲黃姓婦人喜歡吃麻辣鍋及炸物，日前她與友人嗑完火鍋返家，右上腹突隱隱作痛，且疼痛感越來越明顯，趕緊就醫掛急診，檢查發現竟是膽結石阻塞膽囊，引發急性膽囊炎，醫師切除膽囊，果然揪出兩顆直徑達2公分的黑色大結石，讓她決定要啟動「少油人生」！
2公分大結石卡膽囊引發炎
亞大醫院一般外科醫師毛士豪表示，膽結石是常見的消化系統疾病，指的是膽囊或膽道內形成固體物質的結石，膽結石的高風險族群以年紀大、女性、肥胖、高膽固醇飲食、快速減重者居多，但有結石的人不一定出現症狀，端看結石大小及位置是否會造成併發症。
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毛士豪解釋，膽囊收縮時，若膽結石會堵住膽囊出口導致膽汁沒辦法順利排出，會引起右上腹痛，這種疼痛經常在進食後出現，尤其是攝取高脂肪食物後，患者會感覺反覆性且收縮性疼痛，甚至是劇烈的膽絞痛，有時也會伴隨噁心及嘔吐，萬一時間拉長，造成膽汁滯留，就可能會引發急性膽囊發炎。
該名患者就診時出現發燒、白血球異常升高症狀，且用手壓她的右上腹，深吸氣時，立刻因疼痛而停止吸氣，出現典型「莫非徵兆」，因此確認是急性膽囊炎，建議先採禁食、抗生素治療，待急性期過後再安排腹腔鏡膽囊切除手術，降低日後復發機率。
毛士豪強調，此手術僅需在腹部切開3至4個1至2公分的小傷口，再以特殊器械透過螢幕放大畫面下摘除膽囊，術後傷口疼痛輕微、傷口小、感染機會低，且有住院天數短、恢復快等優點，對患者負擔較小。
飲食清淡高纖維 減少膽囊負擔
毛士豪提醒，膽結石手術有多種治療方案，術前務必與醫師溝通，多數病患會在術後半年恢復正常，未來需避免吃高油脂的食物，以免引起腹瀉、腸胃不適，平常也建議應以清淡飲食為主，多吃膳食纖維幫助消化，減少膽囊負擔。
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