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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

父子先後心肌梗塞 達文西微創手術救命

2024/10/16 05:30

▲游茱棱醫師指黎爸爸心臟三大冠狀動脈嚴重阻塞，為他進行達文西手臂輔助冠狀動脈繞道手術。（記者蔡淑媛攝）

▲游茱棱醫師指黎爸爸心臟三大冠狀動脈嚴重阻塞，為他進行達文西手臂輔助冠狀動脈繞道手術。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

黎先生父子分別在34歲、64歲發現心肌梗塞，心臟3大冠狀動脈都嚴重阻塞超過75%，加上血管硬化太嚴重，無法打通放支架，自費接受達文西手臂輔助冠狀動脈繞道手術，不用開胸鋸肋骨，傷口小且術後復原期能行使一般活動，父子術後8年及5年來，定期回診追蹤正常，一同爬山健行也沒問題。

台中榮總心臟外科醫師游茱棱指出，環繞在心臟表面的冠狀動脈是供應心臟氧氣和養分的重要血管，主要有3條分支，當血管內逐漸變窄或堵塞，血液不易流通時，心臟就會有缺血、壞死風險。

血管阻塞逾75% 硬化嚴重難裝支架

游茱棱表示，心肌梗塞的風險因子包括家族史、抽菸、高血糖、高血脂及壓力大、生活不正常，加上近年飲食西化、生活型態改變等原因，有年輕化趨勢，尤其父母兄弟姊妹有冠狀動脈病史者，罹病風險也增高，臨床有多起家族成員前後發病，甚至有媽媽和2名子女都因糖尿病衍生冠狀動脈堵塞，致心肌梗塞。

免開胸鋸肋骨 復原期可進行一般活動

游茱棱也說，傳統冠狀動脈繞道手術必須開胸鋸開肋骨，傷口約25到30公分，住院7到14天，術後3個月內不能開車、提重物、較劇烈運動，避免影響骨骼及傷口癒合，透過自費的達文西手臂輔助，不用鋸開胸骨，從肋骨間下刀，傷口約8到10公分，住院天數較短，且復原期可進行一般活動，但手術時間較長，且有瓣膜問題、嚴重心衰竭等併發症或急性發作期則不適合。

▲達文西手臂輔助冠狀動脈繞道手術，不用鋸開胸骨，從肋骨間下刀，傷口較小、約8到10公分。（記者蔡淑媛翻攝）

▲達文西手臂輔助冠狀動脈繞道手術，不用鋸開胸骨，從肋骨間下刀，傷口較小、約8到10公分。（記者蔡淑媛翻攝）

黎先生當年在科技廠工作輪班，有抽菸習慣、飲食也不忌口，發生嚴重胸痛，3大冠狀動脈都嚴重阻塞超過75%，血管壁硬化太嚴重無法放支架，透過達文西手臂新建4條血管，2年後黎父也因爬山呼吸喘發現與兒子罹患同樣疾病，也接受同樣術式，新建3條血管。

台中榮總心臟血管中心副主任魏皓智提醒，如有冠狀動脈阻塞病史，發生胸悶、胸痛、活動力變小、或在爬樓梯、跑步等運動後有異常喘氣，應特別注意，尤其是擔任輪班工作、生活作息不固定、高壓力或易攝取高脂食物的外食族群，更要警覺。

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