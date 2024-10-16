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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

逾8成胃癌元凶：幽門螺旋桿菌 國健署教5招保「胃」大作戰

2024/10/16 05:30

▲幽門螺旋桿菌主要通過糞、口途徑傳染，民眾不小心食用受到污染的食物或飲水後容易感染；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

▲幽門螺旋桿菌主要通過糞、口途徑傳染，民眾不小心食用受到污染的食物或飲水後容易感染；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

胃癌是國人癌症發生人數第8位，有8成以上胃癌是由幽門螺旋桿菌感染所引起，國民健康署祭出保「胃」5招，協助國人從生活做起，減少幽門螺旋桿菌感染的機率，降低胃癌的發生。

國健署指出，保「胃」5招包括︰

少吃醃製、煙燻食品及生食

第1招「健康飲食」，少吃醃製、煙燻食品及生食，多攝取新鮮蔬果。

第2招「良好飲食習慣」，避免共杯、共食，養成使用公筷母匙的好習慣。

第3招「規律運動」，每週至少運動3次、每次至少20分鐘、每分鐘心跳達最大心跳率60%以上，稍流汗並自覺有點喘又不會太喘（最大心跳率計算方法：預估最大心跳率＝220－年齡）。

第4招「遠離菸檳酒」，拒絕檳榔、戒菸、減少飲酒，以維持健康。

第5招「及時檢查」，如果出現腸胃不適症狀應及早就醫，若有胃癌家族史的民眾，則應定期接受檢查。

3高風險群 健保放寬用藥條件

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，除了跟著保「胃」5招降低胃癌發生率，台灣為幽門桿菌及胃癌盛行地區，健保署今年8月起已放寬幽門螺旋桿菌除菌治療的初始用藥條件；研究顯示，有3類族群是胃癌高風險族群，包括「一等親屬有胃癌病史、50歲以上、居住在胃癌高發生率地區」，是幽門螺旋桿菌優先篩檢的對象。

林莉茹指出，幽門螺旋桿菌主要通過糞、口途徑傳染，民眾不小心食用受到污染的食物或飲水後容易感染，大多數感染者沒有明顯症狀，但有些人會出現胃潰瘍、十二指腸潰瘍和胃炎等症狀，當胃部持續慢性發炎，就會造成慢性萎縮性胃炎或胃黏膜腸上皮化生的癌前病變出現，最後導致胃癌。

林莉茹表示，民眾若想瞭解自己是否感染幽門螺旋桿菌，可以選擇非侵入式檢查，如碳13尿素吹氣法、糞便抗原檢查及血清學抽血檢查，若有上消化道不適症狀或胃癌高風險族群，則須經醫師評估後進行侵入式的胃鏡檢查。當檢測出為幽門螺旋桿菌陽性，務必至消化專科就醫，經由醫師評估後接受除菌治療，可大幅降低胃癌的發生，達到預防胃癌發生的效果。

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