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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

1期乳癌化療太痛苦 中醫針藥緩解副作用

2024/10/15 05:30

▲余小姐（左）在周怡貝醫師（右）的中醫藥治療下，不適症狀顯著緩解。（記者王俊忠攝）

▲余小姐（左）在周怡貝醫師（右）的中醫藥治療下，不適症狀顯著緩解。（記者王俊忠攝）

記者王俊忠／台南報導

49歲余小姐在4年前診斷出第1期右側乳房腫瘤，接受右乳房局部和前哨型淋巴切除、化學、放射線及荷爾蒙治療。因化療後出現許多副作用，包括腸胃不適、手足症候群麻木感、口腔黏膜炎、疲倦、嘔吐、食慾不佳等。部分症狀在化療停止後減緩，但許多不適症狀仍持續，中醫師依余小姐體質以中藥與針灸治療，改善其不適症狀。

台南市立醫院中醫師周怡貝表示，余小姐2年前到門診就醫時，右手肘部與雙側膝蓋以下腫脹，伴隨麻木、無力、緊繃，嚴重時走路會踩空、跌倒，易有潮熱感、盜汗與嚴重口乾，腸胃也常感不適，吃一點就覺得飽、易脹氣、噁心想吐、常拉肚子。雖持續接受高壓氧治療，但仍與罹癌前身體狀況相差極大。

周怡貝施以四診及辨證論治，發現余小姐平日工作壓力大、易緊張，肝氣不暢，久了形成「肝鬱脾虛、肝腎陰虛伴隨血瘀」體質，採用疏肝健脾、清熱滋陰、活血去瘀方式處理；用藥選擇加味逍遙散、知柏地黃丸、桂枝茯苓丸等處方。

在治療1週後，余小姐回診時反映口乾、燥熱感減輕，但手腳仍覺腫脹、麻木，醫病討論後決定加入針灸，下肢選用穴位太衝、足三里、陽陵泉（圖1）、太谿、三陰交（圖2），手臂選用合谷、外關、曲池（圖3）等穴。

▲圖1：改善腳腫脹、麻木無力的穴位。（台南市立醫院提供）

▲圖1：改善腳腫脹、麻木無力的穴位。（台南市立醫院提供）

▲圖2：改善腳腫脹、麻木無力的穴位。（台南市立醫院提供）

▲圖2：改善腳腫脹、麻木無力的穴位。（台南市立醫院提供）

▲圖3：改善手腫脹、麻木無力的位。（台南市立醫院提供）

▲圖3：改善手腫脹、麻木無力的位。（台南市立醫院提供）

在針灸後，余小姐感到雙腳腫脹減了大半，走路無力感也減少。雖怕針灸，仍堅持1週1-2次治療，2年多來，手腳腫脹麻木較先前減緩許多，腸胃不適與其他偶發不適症狀，也在每週回診時調整處方，以達緩解。

周怡貝提醒乳癌患者應規律運動，開刀部位需復健伸展，並保持心情愉快、避免過度疲勞。

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