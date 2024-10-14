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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

30歲胖男減重 逆轉糖尿病

2024/10/14 05:30

▲糖友減重需依據生活作息調整飲食習慣，才能有效達成；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／辛世杰）

▲糖友減重需依據生活作息調整飲食習慣，才能有效達成；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／辛世杰）

文／辛世杰

1位30歲出頭的男病人，3年前就醫時，體重130公斤，餐前血糖365mg／dL，血壓和血脂也都異常，確定罹患糖尿病。患者當下心情跌到谷底，陪同看診的朋友也嘲笑他。我告訴他，只要減重，配合藥物治療，狀況一定會改善。

定期追蹤免服藥

在醫師和糖尿病衛教師的鼓勵下，他開始改變飲食、每天運動2小時，現在體重是65公斤、之前的1/2，也沒有服用任何糖尿病用藥，只需要回門診定期追蹤。

研究指出，減重5%可改善血糖、10%可減少血糖藥物劑量、15%更有機會逆轉糖尿病。即使只有減輕1公斤體重，對於病情也會有一定程度的幫助。建議減重速度可以3個月為單位，設立1-3公斤的目標，達成後再下修，較能長久執行，也較不會因為目標難以達成而灰心。

減重可改善血糖、減少對降血糖藥物的需求，並降低糖尿病併發症發生風險，好處非常多。

許多糖尿病患者的生活方式造成飲食習慣不正常，需要配合每人作息因材施教，找到切入點，比較有機會減重成功。這名30多歲男病患在夜市賣小吃，經常工作到半夜才能休息，隔天睡到中午起來，要順應他的生活模式討論飲食作息的調整。

如果已經努力控制飲食和規律運動仍無法有效減重，這時需要適當的藥物介入。面臨減重停滯期，或者無法配合飲食、運動等生活方式調整的患者，使用可幫助的減重藥物也是不錯的選擇。

肥胖讓血糖更難控制

如果用藥後血糖或體重數值達標，建議患者跟醫師討論持續用藥或降低藥物劑量，以保持血糖和體重的穩定，貿然停藥可能會有血糖過高或復胖風險。以口服腸泌素為例，患者若能配合正確用藥方式，包括空腹服藥、使用少量開水，以及吃藥後至少30分鐘不可喝水、吃藥或吃其他食物，其減重及降血糖效果並不亞於腸泌素針劑。但停藥後，如果沒有維持良好生活習慣，體重和血糖數值都會慢慢回升。

超過80%的第2型糖尿病患者在診斷時都是過重或肥胖。肥胖會讓胰島素阻抗性更高，血糖更難控制，也會提高死亡率、增加糖尿病併發症風險，是每位糖友必須面對的問題。

（作者為吉泰內科診所院長）

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