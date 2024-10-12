一站式正顎手術 女大生告別戽斗

▲「小佳」術前、術後2週及1個月的變化，可以看出輪廓變化及消腫情形。（彰基提供）

記者湯世名／彰化報導

20歲的小佳（化名）在北部讀大學，正值花樣年華的她卻苦於下顎戽斗，不僅影響外觀羞於見人，也因牙齒咬合不正不利進食與消化，所幸經「一站式正顎手術整體療程」診治，讓她帶著全新面貌返校，不僅重新找回自信，也改善進食。

家住彰化的小佳從小下顎戽斗，且隨著年齡增長，對生活影響愈來愈大，今年初到彰基正顎手術中心就診，由該院正顎手術中心醫師陳良誠收治，評估以正顎手術療程改善。

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由於小佳目前在北部念大學，只能運用每次連假返鄉期間回診就醫，彰基正顎手術團隊決定以隱適美透明牙套搭配超音波骨刀式正顎手術，提供「一站式正顎手術整體療程」，解決她往返不便的困擾。

透明牙套＋超音波骨刀 促進癒合

陳良誠指出，正顎手術中心一站式療程特色包含透明牙套、超音波骨刀促進癒合，在複合性手術房進行等，小佳只需運用連假空檔，順道回診追蹤療程進度；學期接近尾聲時，以line預約回診及進行手術的日期。

小佳正顎手術後2週，陳良誠亦運用透明牙套口腔掃描及無鋼絲的特色，開啟第2階段正顎手術術後矯正療程；經過幾週的休養，解決小佳的問題。

陳良誠指出，原本小佳就醫時比較害羞，之後回診追蹤時，已能笑逐顏開，並且對手術結果非常滿意，她的好朋友也說她「變可愛了」！

陳良誠強調，並非所有民眾都適合此療程；小佳在北部就學、不方便每月規律回診，但因牙齒原本排列就相對整齊，只需簡易微調，因此非常適合一站式療程；至於齒列較擁擠、凌亂的民眾，建議還是要搭配齒顎矯正專科醫師，以利得到最細緻的齒顎。

▲「小佳」於術後第3週，已經進入術後透明牙套矯正療程。（彰基提供）

▲手術前透過3D模擬製作模型，得以清晰說明治療計畫。（彰基提供）

▲陳良誠醫師替患者進行手術治療。（彰基提供）

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