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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

婦臉部紅癢治不好 枕邊人「蟎臉」蟲蟲作怪

2024/10/12 05:30

▲醫師以皮膚鏡詳細檢查患者的臉部病灶；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／陳彥達）

▲醫師以皮膚鏡詳細檢查患者的臉部病灶；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／陳彥達）

文／陳彥達

小晴（化名）是一位中年婦女，近幾年來飽受臉部泛紅發癢所苦，並產生丘疹膿皰等症狀，造成日常生活以及外觀上極大的困擾。多次被診斷為臉部蠕形蟎蟲增生症，並在接受殺蠕形蟎蟲的外用藥物治療後獲得改善。

蠕形蟎蟲大量超標 全家一起治療

近年來，每年夏天小晴的症狀都還是會捲土重來，一直反覆發作讓小晴不勝其擾。她的家人都沒有類似的症狀！那麼小晴臉上的蟲到底是從哪裡又再傳染到臉上呢？醫師建議小晴將沒症狀的家人帶來皮膚科進行抓蟲檢查，檢查後竟發現，小晴的丈夫及女兒的臉上都有蠕形蟎蟲大量超標的問題！很有可能就是小晴臉上每年反覆蠕形蟎蟲感染增生的原因，所以家人也都在這次一起接受治療。

蠕形蟎蟲是人類臉上共生的寄生蟲之一，數量不多時，不會產生皮膚不適的症狀，跟我們和平共存；但如果因為熬夜晚睡、壓力大導致皮膚免疫力降低，蠕形蟎蟲就有機會大量增生，在臉上產生紅色一顆顆的丘疹膿皰、泛紅膚色不均、毛孔粗大、皮膚摸起來像砂紙一樣粗糙等不適症狀，這時就需要到皮膚科接受檢查及治療。

蠕形蟎蟲是絕對寄生的寄生蟲，離開人體後，大約3-4日就會因缺水乾燥而死亡。

蠕形蟎蟲的主要傳播途徑是「臉碰臉」的接觸傳播，我們大多數人臉上的蠕形蟎蟲便是小時候，父母親及親戚臉上、或是男女朋友的蟎蟲經過碰觸我們的臉而傳染來的；次要傳播途徑則是從寢具或環境間接傳染到我們臉上。

所以避免與人臉碰臉親密接觸，並且做好寢具的定期清潔與消毒，都可以減少感染到蠕形蟎蟲的機會！

皮膚忍受度低者 易出現發炎症狀

蠕形蟎蟲的無症狀帶原者通常不會有不適症狀，但仍然具有傳染性，不得不防。像小晴的丈夫及女兒檢查有蠕形蟎蟲大量超標的問題，但臨床上，只有毛孔略微粗大的症狀，並無其餘發炎的症狀（如丘疹膿皰、泛紅發炎等）。這類型的蠕形蟎蟲帶原者雖然自身生活上可以與蠕形蟎蟲和平共存，但臉上過多的蟲仍會因為直接或間接接觸傳染給親密接觸的家人。如果家人皮膚對蠕形蟎蟲的忍受度較低，就會出現臉部發炎不適的症狀，導致像小晴一樣每年都會反覆的發作，不堪其擾！如果有像小晴一樣認真接受治療還反覆復發的人，請記得讓家人也接受蠕形蟎蟲的檢查及治療，才能夠長治久安！

（作者為真心皮膚科診所院長）

▲顯微鏡下，可見蠕形蟎蟲增生。（照片提供／陳彥達）

▲顯微鏡下，可見蠕形蟎蟲增生。（照片提供／陳彥達）

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