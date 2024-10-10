皮膚炎別亂抓 當心傷了皮膚又更癢

▲抓癢雖然能暫時緩解癢感，但同時會破壞皮膚表層，使炎症加重，甚至引發細菌感染，應避免這樣的行為；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／田騏嘉

皮膚炎常伴隨強烈的搔癢，讓人忍不住抓癢或拍打以尋求舒緩。然而，這些行為可能會損傷皮膚，加重炎症反應。中醫認為，皮膚炎的癢感與氣血運行不暢有關，因此正確的止癢方法應順應血液循環，而非粗暴的抓撓或拍打。

抓癢或拍打雖然能暫時緩解癢感，但同時會破壞皮膚表層，使炎症加重，甚至引發細菌感染。中醫理論認為，這樣的行為會阻塞氣血的正常運行，導致局部瘀滯，進一步加重搔癢。因此，應避免這些行為，而改用促進氣血流通的按摩方法來緩解癢感。

請繼續往下閱讀...

順應血液循環 由心按摩推壓至四肢

當皮膚癢感出現時，應順著血液循環進行按摩，從靠近心臟的一側開始推壓。中醫強調「氣血由心出」，因此用指腹輕柔地從癢感部位靠近心臟的一端，沿著血液循環方向推壓至四肢末端。這種推壓方法能促進局部氣血流通，減少瘀血滯留，並將體內「風邪」排出，達到有效止癢的效果。

整個按摩過程應保持輕柔且連續，避免用力過大。每次按摩可持續5-10分鐘，有助於氣血流暢，舒緩搔癢並促進皮膚修復。

中醫認為，皮膚炎的發作與「風、熱、濕」等外邪有關，這些外邪會滯留於皮膚表面，影響氣血運行，導致搔癢。因此，透過順應氣血運行的按摩，不僅能有效緩解癢感，還能幫助排除體內的「風邪」，減少炎症狀況，讓皮膚更快恢復健康。

（作者為臻品中醫診所中醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法