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10腳趾6傷口！老鼠咬腳 9旬翁沒感覺

2024/10/10 05:30

▲阿公疑似被老鼠咬傷，雙腳腳趾頭有6處傷口，最大的傷口有5公分。 （記者張軒哲攝）

▲阿公疑似被老鼠咬傷，雙腳腳趾頭有6處傷口，最大的傷口有5公分。 （記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

經典廣告「阿嬤妳怎麼沒感覺」令國人印象深刻，台中市年近90歲的阿公罹患糖尿病還需要洗腎，腳被老鼠咬得破皮流血，竟也沒感覺。護理人員檢查雙腳腳趾頭有6處傷口，最大傷口5公分，緊急處理加上住院治療，還好沒併發其他症狀。

傷口最大5公分 幸無併發症

大甲李綜合醫院外科醫師許明賢表示，阿公罹患糖尿病且洗腎中，導致末梢神經病變，下肢反應遲鈍。日前家屬發現行動不便的阿公腳趾頭流血，懷疑有可能是被「米奇」咬了，進一步檢查，阿公左腳腳趾有3處傷口，右腳腳趾有3處傷口，在右腳第三腳趾，甚至出現不規則的缺損傷口，懷疑被老鼠咬傷，醫師擔心恐出現漢他病毒的症狀，建議住院觀察治療。

家屬透露，家中有老鼠出沒，阿公罹患糖尿病多年，平時在其他醫院洗腎，行動不便，沒想到在家中居然疑似被米奇咬傷，還好治療後沒有其他併發症，也沒有其他不適情形，飲食也恢復正常，住院多日後，已經能坐在輪椅上，順利返家。

糖尿病洗腎 末梢神經病變

許明賢指出，被老鼠咬傷的案件少見，萬一被帶有病毒的齧齒動物咬到，很有可能遭受感染，最常見的便是老鼠的漢他病毒，潛伏期大約數天至2個禮拜，一般症狀可能會出現發燒、頭痛、倦怠、腹痛、下背痛、噁心、嘔吐，以及不同程度出血現象並侵犯腎臟，需給予藥物治療。建議糖尿病患者，如果飲食不固定，血糖忽高忽低，病情也難以控制，更重要的是，要遵照醫囑按時服藥，不要服用未經醫師開立的藥物，才能穩定病情。

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