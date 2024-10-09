心電圖正常 35歲男抱娃上樓心絞痛 心血管竟阻塞8成

▲朱永譁醫師呼籲，民眾平時應減少攝取高飽和脂肪及反式脂肪。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

35歲陳姓新手爸爸，日前抱著剛出生小孩上樓換尿布，結果才走到2樓就感到胸悶、心絞痛，休息後狀況雖好轉，但妻子仍催促就醫，心電圖檢查顯示正常，但醫師安排運動心電圖檢查後，卻發現波形異常，進一步檢查後安排心導管支架手術，順利打通已阻塞80%的左後迴旋支血管，讓他鬆了一口氣。

亞大醫院心臟內科醫師朱永譁指出，心臟表面有多條冠狀動脈負責供應心臟血液與養分，一旦血管發生狹窄或堵塞，血液與養分不易通過，就會造成心臟缺氧而引發心絞痛，甚至發生急性心肌梗塞，進而導致心臟肌肉壞死、心臟衰竭甚至猝死。

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▲35歲陳姓男子抱娃上樓卻胸悶、心絞痛，安排運動心電圖卻出現異常波段（紅圈處），進一步檢查才發現左後迴旋支阻塞達80%。（記者陳建志翻攝）

運動心電圖揪出「心臟缺氧」緊急裝置支架

朱永譁指出，原本應屬於50歲以上中高年齡族群的心血管疾病，近年隨著飲食習慣、個人作息，以及抽菸等因素，導致出現心絞痛的年齡層有降低趨勢。

以該名患者為例，雖年紀輕，但菸齡卻長達10多年，且體重高達90公斤，並有三高問題，原本就屬於心血管狹窄高風險族群，雖一開始心電圖是正常，但運動心電圖卻出現異常波段，才會出現「心臟缺氧」前兆，經安排心導管檢查，發現左後迴旋支阻塞達80%，決定置放支架，術後大幅改善阻塞情形。

不過朱永譁強調，並非所有心絞痛症狀都須安排手術，若血管阻塞小於70%時，會建議先以藥物治療，除非藥物治療效果不佳，或者患者身體狀況難以改變，才會建議安排做心導管檢查。

朱永譁並呼籲，民眾平時應減少攝取高飽和脂肪及反式脂肪，多食用新鮮水果和蔬菜，規律地進行有氧運動（每週5-7天至少30分鐘的中等強度運動），以控制血壓，並降低心血管疾病死亡率，但血壓控制不良患者則不建議進行高強度運動，同時務必戒除抽菸及過度飲酒，並維持情緒穩定。

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